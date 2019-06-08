Сб, 8.06.2019
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Константин Эрнст рассказал, что будет с шоу "Голос. Дети"

"Голос. Дети"

ФОТО: скриншот видео

Генеральный директор Первого канала подтвердил, что программа "Голос. Дети" будет продолжать сниматься. Об этом сообщает агенство ФАН.

"Будут конечно... конечно, будет новый сезон", - цитируют Эрнста журналисты. 

Напомним, после финала шестого сезона, который прошел 26 апреля, победительницей стала Микелла Абрамова. Победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова вызвала шквал негодования. Первый канал заказал расследование, которое выявило "накрутку" голосов. Результаты были аннулированы. 

Первый канал инициировал проведение спецвыпуска, где победителями стали все участники финала, в том числе и Микелла. 

Кроме того, Алсу на своей странице в соцсетях указала, что девочка передала выигранный миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой. 

Микелла также дружит с другим финалистом Ержаном Максимом. Дети вместе записали дуэт и выступили на "Детской Новой волне".

Ранее Валерия высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети.

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