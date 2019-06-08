Константин Эрнст рассказал, что будет с шоу "Голос. Дети"

"Будут конечно... конечно, будет новый сезон", - цитируют Эрнста журналисты.

Напомним, после финала шестого сезона, который прошел 26 апреля, победительницей стала Микелла Абрамова. Победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова вызвала шквал негодования. Первый канал заказал расследование, которое выявило "накрутку" голосов. Результаты были аннулированы.

Первый канал инициировал проведение спецвыпуска, где победителями стали все участники финала, в том числе и Микелла.

Кроме того, Алсу на своей странице в соцсетях указала, что девочка передала выигранный миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой.