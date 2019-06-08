Константин Эрнст рассказал, что будет с шоу "Голос. Дети"

Генеральный директор Первого канала подтвердил, что программа "Голос. Дети" будет продолжать сниматься. Об этом сообщает агенство ФАН.
"Будут конечно... конечно, будет новый сезон", - цитируют Эрнста журналисты.
Напомним, после финала шестого сезона, который прошел 26 апреля, победительницей стала Микелла Абрамова. Победа дочери Алсу и банкира Яна Абрамова вызвала шквал негодования. Первый канал заказал расследование, которое выявило "накрутку" голосов. Результаты были аннулированы.
Первый канал инициировал проведение спецвыпуска, где победителями стали все участники финала, в том числе и Микелла.
Кроме того, Алсу на своей странице в соцсетях указала, что девочка передала выигранный миллион рублей фонду имени Анжелы Вавиловой.
Микелла также дружит с другим финалистом Ержаном Максимом. Дети вместе записали дуэт и выступили на "Детской Новой волне".