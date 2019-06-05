Ср, 5.06.2019
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"Микелла не была лучшей": Валерия высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"

Певица Валерия дала интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

ФОТО: Скриншот с видео YouTube

Известная исполнительница Валерия не осталась в стороне и как и другие звезды российской эстрады прокомментировала скандал, связанный с попебдой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". Свое мнение она высказала в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".

Валерия считает, что знаменитостям не стоит отправлять своих детей на подобные конкурсы. Певица не отрицает того, что у дочери Алсу есть талант. Однако Валерия уверена в том, что Микелла соревновалась с другими участниками проекта на неравных условиях.

"Не стоит известным артистам и публичным людям отправлять своих детей вот так вот на Голгофу. Почему? Девочка - мега-талантливая, она очень талантливая. 

Получается, что все равно, так или иначе у Алсу есть своя аудитория, которая, что бы ни делали другие дети, она будет отдавать свои голоса. Друзья, знакомые - они будут поддерживать этого ребенка. Это, наверное, неправильно. Это неправильно. Должны быть все в абсолютно одинаковых условиях. Правила должны быть таковы. Микелла не была лучшей", — отметила Валерия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, сначала победительницей шестого сезона шоу "Голос. Дети" стала дочь Алсу Микелла Абрамова.

Победа девочки на конкурсе вызвала крупный общественный резонанс. В связи с этим было проведено расследование и компания Group-IB выявила накрутку голосов.

Первый канал аннулировал результаты голосования и провел спецвыпуск. Микелла в нем не приняла участие, но победителями конкурса были признаны все дети, которые вышли в финал.

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