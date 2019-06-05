"Микелла не была лучшей": Валерия высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"

Известная исполнительница Валерия не осталась в стороне и как и другие звезды российской эстрады прокомментировала скандал, связанный с попебдой дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу "Голос. Дети". Свое мнение она высказала в интервью на YouTube-канале "Эмпатия Манучи".
Валерия считает, что знаменитостям не стоит отправлять своих детей на подобные конкурсы. Певица не отрицает того, что у дочери Алсу есть талант. Однако Валерия уверена в том, что Микелла соревновалась с другими участниками проекта на неравных условиях.
"Не стоит известным артистам и публичным людям отправлять своих детей вот так вот на Голгофу. Почему? Девочка - мега-талантливая, она очень талантливая.
Получается, что все равно, так или иначе у Алсу есть своя аудитория, которая, что бы ни делали другие дети, она будет отдавать свои голоса. Друзья, знакомые - они будут поддерживать этого ребенка. Это, наверное, неправильно. Это неправильно. Должны быть все в абсолютно одинаковых условиях. Правила должны быть таковы. Микелла не была лучшей", — отметила Валерия.
Победа девочки на конкурсе вызвала крупный общественный резонанс. В связи с этим было проведено расследование и компания Group-IB выявила накрутку голосов.
Первый канал аннулировал результаты голосования и провел спецвыпуск. Микелла в нем не приняла участие, но победителями конкурса были признаны все дети, которые вышли в финал.