"Микелла не была лучшей": Валерия высказалась о скандале на шоу "Голос. Дети"

Получается, что все равно, так или иначе у Алсу есть своя аудитория, которая, что бы ни делали другие дети, она будет отдавать свои голоса. Друзья, знакомые - они будут поддерживать этого ребенка. Это, наверное, неправильно. Это неправильно. Должны быть все в абсолютно одинаковых условиях. Правила должны быть таковы. Микелла не была лучшей", — отметила Валерия.