"Царевна": Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

Она в который раз поразила своих фанатов необычным образом на красной ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ. Девушка приехала на мероприятие на специальном троне в сопровождении четырех верблюдов и нескольких мужчин в восточных нарядах. Появление певицы произвело фурор, так как никто не думал, что Ольга устроит настоящее шоу.

Для церемонии Ольга выбрала роскошный блестящий костюм, который состоял из брюк и укороченного топа, инкрустированного драгоценными камнями. Образ принцессы Востока полюбился многим поклонникам артистки. Сама же Ольга пояснила, что ее выход на красную ковровую дорожку — это ответ всем хейтерам.

"Я хочу сказать, что собаки лают, а караван идет. А еще я хочу поблагодарить всех своих людей: песня "Водица" вот уже несколько дней находится на первых местах во всех ТОПах", — призналась Ольга.

Позднее аристка вместе с поклонниками исполнила новую песню. Увидев, как ее поддерживают поклонники, девушка встала перед ними на колени, в который раз признавшись, что именно их любовь помогает ей достигать новых высот ии не останавливаться на пути к своей мечте.

Чуть раньше начала церемонии артистка поведала о том, насколько сильно она волнуется перед вручением статуэток. Звезда давно мечтала о карьере певицы, поэтому каждая номинация и премия имеют для нее огромное значение.