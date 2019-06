"Царевна": Бузова приехала на премию МУЗ-ТВ на верблюдах

«Собаки лают - караван идёт» - это всё, что я хочу сказать сегодня 🙌🏻 🐫 🐫🐫🐫👸🏼❤️ Спасибо моим людям за любовь и веру в меня вот уже 15 лет 🙏🏻 Ваша Оля👸🏼❤️ #моилюдивсегдасомной @muztv 🙏🏻

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Jun 7, 2019 at 8:58am PDT