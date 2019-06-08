Музыканты молчат и боятся отстаивать студию
В Москве с лета 2018 года обмениваются имуществом два госпредприятия: медиахолдинг "ВГТРК" и издательство "Известия" (уже не имеет отношения к одноименным газете и сайту). Главный актив, переходящий от ВГТРК к "Известиям", — Дом звукозаписи на Малой Никитской. Его поменяли на здание, в котором находится студия ток-шоу "60 минут" Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Музыкальная общественность с прошлого августа пишет петиции к руководству страны: они считают, что новый собственник планирует ликвидировать уникальные студии, в которых записывались поколения академических музыкантов и до недавнего времени репетировали два национальных оркестра. Как выяснил Иван Голунов, возглавляет издательство "Известия" 38-летняя Екатерина Смиренская — дочь бизнес-партнера Владимира Дьяченко, который известен по расследованию Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" как человек, на чье имя Дмитрий Медведев оформляет заказы в зарубежных интернет-магазинах.
Русский TVNET ставит этот текст в поддержку Ивана Голунова. Корреспондент портала Meduza Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре в Москве 6 июня. По всей России (и не только) проходят пикеты в поддержку журналиста. Подробнее можно узнать тут.
Статья была опубликована 15 апреля 2019 года на сайте "Медузы". Автор: Иван Голунов, Ирина Кравцова
Первые слухи о передаче Государственного дома радиовещания и звукозаписи (ГДРЗ) издательству "Известия" появились летом 2018 года. В августе газета "Коммерсант" писала, что ГДРЗ передается с баланса государственного медиахолдинга "ВГТРК" в пользу ФГУП "Известия" в обмен на другие здания, в которых была заинтересована телерадиокомпания.
Обмен недвижимостью между несколькими государственными предприятиями не стал бы громкой новостью, если бы не студии звукозаписи и репетиционные помещения для оркестров под управлением Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Академические музыканты и звукорежиссеры забили тревогу: они уверены, что при новом собственнике исторические студии с уникальными характеристиками погибнут, ценное оборудование демонтируют и выкинут, а здание превратят в бизнес-центр.
Появлялись открытые письма, обращения к президенту и руководству ВГТРК с просьбами сохранить студии ГДРЗ, обменять их на нежилые помещения Союза композиторов и фирмы "Мелодия"; за Дом звукозаписи вступалась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская и многие деятели культуры первого ряда. Главный редактор журнала "Звукорежиссер" и преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд опубликовал петицию "к руководству страны" с просьбой не уничтожать уникальный комплекс. К апрелю 2019 года ее подписали почти 60 тысяч человек.
Особенно специалистов волновала судьба пятой студии ГДРЗ. Так ее описывает в комментарии "Медузе" Анатолий Вейценфельд: "Это фактически концертный зал, но построенный по принципу студии — „комната в комнате“, или „плавающая комната“, то есть стены студии отделены от стен здания амортизаторами, устраняющими любой механический шум. Это обычное дело для студий звукозаписи, но для маленьких, а студия такого размера (площадь 600 квадратных метров, объем около 8000 кубометров) — решение уникальное. Акустика этой студии настраивалась после постройки в течение 10 лет, пока не был достигнут максимальный результат. Ни один концертный зал так не устроен. Когда кто-то говорит, что „а вот можно же записывать в Большом зале Консерватории, там хорошая акустика“, — он расписывается в некомпетентности. Верхние окна там, извините, выходят на оживленную улицу".
С Вейценфельдом согласен и Александр Кутиков, продюсер и музыкант группы "Машина времени", которая записывала в ГДРЗ свои первые песни: "Пятая студия — самая большая в мире, редкая по своим акустическим данным. Ее смело можно назвать объектом культурного исторического наследия страны. Ее уничтожение — просто кощунство, полное непонимание того, насколько важны подобные сооружения в мире. Удивляет, конечно, и то, что музыканты классического жанра, которые годами записывались в этой студии, молчат и боятся отстаивать ее".
"Руководство страны" упомянуто в петиции Вейценфельда не просто так: владелец издательства "Известия" — Управление делами президента. Большинство опрошенных "Медузой" сотрудников студий и музыкантов из оркестров, чьи репетиционные базы находились в здании ГДРЗ, отказались комментировать ситуацию даже на условиях анонимности.
Что на самом деле происходит со студиями
По данным Росреестра, передача здания ГДРЗ в пользу "Известий" произошла по распоряжению Росимущества от 1 июня 2018 года. На распоряжении стоит отметка ДСП — "для служебного пользования", то есть его пытались засекретить. Акт приемки-передачи подписан 25 декабря того же года, а полноправным владельцем здания издательство "Известия" зарегистрировано 25 января 2019-го.
Но ГДРЗ — лишь часть большого обмена недвижимостью, произошедшего между двумя госпредприятиями. ВГТРК передала "Известиям" не только здание ГДРЗ на Малой Никитской со всеми соседними строениями, но и свои помещения в "Доме радио" на Пятницкой, 25, общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Обмен получается не вполне равноценный, потому что от "Известий" ВГТРК получает примерно на десять тысяч квадратных метров меньше: им переходит гараж возле метро "Савеловская", но самое главное — дворец культуры "Правда", в котором ВГТРК арендовала съемочные павильоны, в том числе студию программы "60 минут" Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Там же находится любимый ресторан руководства ВГТРК "Порто Мальтезе".
В пресс-службе ВГТРК "Медузе" сообщили, что в здании ГДРЗ до сих пор работают первая и пятая студии. Судьбу остальных студий в пресс-службе не уточнили, но отметили, что
"ни одна единица технических средств, использовавшихся в работе студий, не была списана".
В распоряжении "Медузы" есть фотографии второй студии в процессе демонтажа, с лежащим на полу строительным мусором, остатками мебели, техники и обшивки стен. Третья студия, укомплектованная современным оборудованием, по словам источника "Медузы", находится в рабочем состоянии, но опечатана и недоступна для работы из-за отсутствия договоренностей между ВГТРК и новым собственником.
Само восьмиэтажное здание на Малой Никитской, за исключением первого этажа, пустует. Охранник здания рассказал корреспонденту "Медузы", что во второй студии работают строители, третья закрыта, а в первой и пятой "иногда играют". Также на первом этаже здания несколько комнат занимают административные помещения оркестров. Пресс-секретарь Русского концертного агентства Семен Иутинский пообещал предоставить комментарий Юрия Башмета, но потом наотрез отказался от любых комментариев и даже не стал подтверждать или опровергать информацию о том, до сих пор ли оркестр базируется в здании на Малой Никитской.
Сотрудник телеканала "Культура", одного из бывших квартирантов здания ГДРЗ, на условиях анонимности сообщил "Медузе", что приказ о переезде сотрудники ВГТРК получили летом 2018 года. На сайте "Госзакупки" в июне 2018-го был опубликован контракт на 8,7 миллиона рублей по переезду подразделений ВГТРК в здание на Шаболовке, 37, — и на "другие адреса головного предприятия г. Москвы и Московской области". По словам источника "Медузы", оборудование из ГДРЗ было действительно вывезено на Шаболовку и частично на склад министерства обороны в Клину. В контракте этот склад не упоминается, но примерно тогда же, в июне 2018-го, ВГТРК опубликовала информацию об аренде нежилого помещения в поселке Клин-9, где располагалась недавно расформированная воинская часть 43431 Воздушно-космических войск РФ.
Кто новый владелец ГДРЗ
Новый собственник здания ГДРЗ — издательство "Известия", принадлежащее Управделами президента. В его владении — больше 240 тысяч квадратных метров недвижимости в Москве, большая часть которой сдается в аренду или находится в стадии реконструкции под бизнес-центры и другие коммерческие помещения.
Один из самых известных объектов, принадлежащих ФГУП "Известия", — комплекс зданий на Пушкинской площади, в котором до 2011 года располагалась редакция одноименной газеты. В 2015-м стало известно о начале реализации инвестпроекта по реконструкции комплекса зданий. После реконструкции на площади в 120 тысяч квадратных метров откроются офисы, жилье и магазины. 40% площадей получит Управделами, 60% отойдут инвестору проекта — ЗАО "Легаси Девелопмент", которое связывают с бизнесменом Арой Абрамяном. Абрамян возглавляет Союз армян России, а также является членом попечительского совета "Центра межличностных коммуникаций" — этим центром руководит бывшая жена президента России Людмила Путина.
Вскоре после начала инвестпроекта, в 2016 году, руководителем ФГУП «Известия» была назначена 35-летняя Екатерина Смиренская. До этого она возглавляла компанию G9, которая занимается производством элитной аудиотехники. Владельцы компании — отец Екатерины Виталий Смиренский и Владимир Дьяченко. Последний прославился после расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального "Он вам не Димон". По данным расследования, на имя Дьяченко премьер-министр Дмитрий Медведев заказывал одежду и кроссовки из зарубежных интернет-магазинов. Также Дьяченко возглавляет две компании, "Техинпро" и "Промтехинвест". Первой принадлежат виноградники в Анапе и агрокомплекс в Мансурово Курской области, родном селе отца и деда Дмитрия Медведева. Вторая компания, по сведениям ФБК, занимается обслуживанием резиденции в Красной Поляне, а также усадьбой на Рублевском шоссе, которую бизнесмен Алишер Усманов якобы подарил фонду "Соцгоспроект". Руководители фонда — однокурсники Дмитрия Медведева Илья Елисеев и Алексей Четвертков.
Отец Екатерины Смиренской — Виталий Смиренский — также владеет компанией "Эн-Трейд", она неоднократно выигрывала контракты Федеральной службы охраны (ФСО). Например, в 2011 году "Эн-Трейд" стала победителем конкурса на проведение работ по ремонту помещений "иконной комнаты" и "холла главного дома" на одном из неназванных объектов ФСО. Последним контрактом компании стало выполнение строительно-монтажных работ в физкультурно-оздоровительном комплексе на госдаче № 11. Она более известна как дача первого и последнего президента СССР Михаила Горбачева в крымском поселке Форос, на которой он был заблокирован участниками путча ГКЧП в августе 1991 года.
На момент публикации [15 апреля 2019] "Медузе" не удалось получить комментарии от Управления делами президента.