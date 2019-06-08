Музыканты молчат и боятся отстаивать студию

"Руководство страны" упомянуто в петиции Вейценфельда не просто так: владелец издательства "Известия" — Управление делами президента. Большинство опрошенных "Медузой" сотрудников студий и музыкантов из оркестров, чьи репетиционные базы находились в здании ГДРЗ, отказались комментировать ситуацию даже на условиях анонимности.

Что на самом деле происходит со студиями

По данным Росреестра, передача здания ГДРЗ в пользу "Известий" произошла по распоряжению Росимущества от 1 июня 2018 года. На распоряжении стоит отметка ДСП — "для служебного пользования", то есть его пытались засекретить. Акт приемки-передачи подписан 25 декабря того же года, а полноправным владельцем здания издательство "Известия" зарегистрировано 25 января 2019-го.

Но ГДРЗ — лишь часть большого обмена недвижимостью, произошедшего между двумя госпредприятиями. ВГТРК передала "Известиям" не только здание ГДРЗ на Малой Никитской со всеми соседними строениями, но и свои помещения в "Доме радио" на Пятницкой, 25, общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров. Обмен получается не вполне равноценный, потому что от "Известий" ВГТРК получает примерно на десять тысяч квадратных метров меньше: им переходит гараж возле метро "Савеловская", но самое главное — дворец культуры "Правда", в котором ВГТРК арендовала съемочные павильоны, в том числе студию программы "60 минут" Евгения Попова и Ольги Скабеевой. Там же находится любимый ресторан руководства ВГТРК "Порто Мальтезе".

В пресс-службе ВГТРК "Медузе" сообщили, что в здании ГДРЗ до сих пор работают первая и пятая студии. Судьбу остальных студий в пресс-службе не уточнили, но отметили, что

"ни одна единица технических средств, использовавшихся в работе студий, не была списана".

В распоряжении "Медузы" есть фотографии второй студии в процессе демонтажа, с лежащим на полу строительным мусором, остатками мебели, техники и обшивки стен. Третья студия, укомплектованная современным оборудованием, по словам источника "Медузы", находится в рабочем состоянии, но опечатана и недоступна для работы из-за отсутствия договоренностей между ВГТРК и новым собственником.

Само восьмиэтажное здание на Малой Никитской, за исключением первого этажа, пустует. Охранник здания рассказал корреспонденту "Медузы", что во второй студии работают строители, третья закрыта, а в первой и пятой "иногда играют". Также на первом этаже здания несколько комнат занимают административные помещения оркестров. Пресс-секретарь Русского концертного агентства Семен Иутинский пообещал предоставить комментарий Юрия Башмета, но потом наотрез отказался от любых комментариев и даже не стал подтверждать или опровергать информацию о том, до сих пор ли оркестр базируется в здании на Малой Никитской.