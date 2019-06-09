Для любителей экстрима: в Лондоне появится "бескрайний" бассейн с обзором в 360 градусов

Бассейн расположится на крыше 55-этажной гостиницы люкс под названием "Бескрайний Лондон" (Infinity London).

Стены и пол купальни объемом в 600 000 литров будут прозрачными - посетители верхних этажей здания смогут видеть плавающих над ними людей.

Проект разработан компанией Compass Pools. Там утверждают, что он уникален - в мире нет бассейна на крыше с обзором в 360 градусов.

Дизайнеры не уточнили, каким образом будет обеспечиваться подача воды в высотную купальню.

Отмечается, что по ночам воду будут подсвечивать, и здание будет напоминать "факел, инкрустированный драгоценными камнями".

ФОТО: Compass Pools