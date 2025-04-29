"Я подумал, что сейчас умру, но Генри прыгнул медведю на спину". Собаки-герои, которые спасают жизни

В августе 2014 года биолог Стив Критчбаум искал лесных черепах на небольшом плато в Западной Вирджинии. Его лохматый пес Генри, который сопровождал его повсюду - в походах, кемпингах и плавании, - находился неподалеку, но вне поля зрения хозяина. И вдруг Стив увидел, как к нему несется большой черный медведь. В голове у ученого промелькнула мысль, что он сейчас умрет.