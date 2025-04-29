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"Я подумал, что сейчас умру, но Генри прыгнул медведю на спину". Собаки-герои, которые спасают жизни

Перевод: rus.tvnet.lv
Мужчина с песиком.
Мужчина с песиком. Фото: simona pilolla 2/Shutterstock

В августе 2014 года биолог Стив Критчбаум искал лесных черепах на небольшом плато в Западной Вирджинии. Его лохматый пес Генри, который сопровождал его повсюду - в походах, кемпингах и плавании, - находился неподалеку, но вне поля зрения хозяина. И вдруг Стив увидел, как к нему несется большой черный медведь. В голове у ученого промелькнула мысль, что он сейчас умрет.

"Я услышал, как ломаются ветки, и на склоне показались два медвежонка", - рассказывает Стив. Испугавшись, что Генри может попытаться их отогнать, мужчина повернулся и начал звать пса, но, оглянувшись снова в том направлении, с ужасом увидел взрослую черную медведицу, бегущую к нему по склону.

Стив начал махать руками и кричать, чтобы выглядеть "большим и громким", как это часто рекомендуется при встрече с медведями, однако зверь не останавливался. Мужчине ничего не оставалось, кроме как побежать прочь, но медведь догнал его, вцепился зубами в бедро и повалил на землю, пишет британская газета The Guardian.

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