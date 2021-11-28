Финский снайпер Симо Хяюхя (1905-2002) со специально модифицированной винтовкой в руках во время Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией убил по меньшей мере 505 противников. Таким образом, он стал самым смертоносным снайпером в истории. Солдаты Красной армии прозвали его "Белая смерть".

Для солдата, который столько времени провел на фронте, Хяюхя был поразительно бесстрашным. Он говорил, что никогда не чувствовал страха. Свою работу он воспринимал как охоту - постоянно размышляя о новых находчивых способах, как спрятаться и обмануть своих жертв.

Он придумывал крайне интересные приемы, например, заливал снег перед собой водой, чтобы от его дыхания в воздух не поднялись маленькие снежинки и не выдали его месторасположение. Он стал экспертом по использованию звука, дыма и артиллерийского огня для сокрытия своих следов, когда менял позицию. Он всегда носил белую одежду, сливаясь с заснеженной округой. С собой он всегда брал паек только на один день, чтобы снизить вес своей ноши.

Его оружием была винтовка M/28-30 - та самая винтовка, которая принадлежала ему до войны. Это очень простое оружие, у которого даже не было телескопического прицела. Несмотря на это, опыт и навыки Хяюхя помогли винтовке в его руках стать орудием смерти.