Забавные фото В Эстонии полицейские призвали к порядку карликовых свиней, сбежавших из дома

"Иногда рабочие будни полицейских неожиданно приобретают комичный оттенок. Именно так произошло сегодня в уезде Вырумаа , когда в полицию поступило сообщение о двух карликовых свиньях, разгуливающих по проезжей части. Патруль находился поблизости и незамедлительно отреагировал", - написано в посте в Facebook.

Хрюкающие мини-пиги наотрез отказывались слушаться полицейских. "Полицейским удалось добиться того, чтобы две карликовые домашние свиньи сошли с проезжей части и забрели в рожь. Там они мирно копошились, пока к ним через поле не подошла хозяйка. Ей даже не пришлось прилагать особых усилий - стоило лишь окликнуть, как свиньи тотчас бросились за ней и весело поскакали обратно домой", - говорится в публикации.