На следующей неделе на землю может упасть космический корабль советской эпохи

По словам экспертов, рано говорить, куда может упасть масса металла весом полтонны и какая его часть останется.

По прогнозам голландского ученого Марко Лангбрука, космический аппарат может прибыть на Землю 10 мая. По его оценкам, он врежется в Землю со скоростью 242 километра в час, если останется целым.

"Несмотря на то, что риск угрозы существует, мы не должны слишком беспокоиться по этому поводу", - считает Лангбрук.

Космический аппарат сравнительно мал, и даже если он не разделится, "риск угрозы приравнивается к тому, каким может быть при случайном падении метеорита, а такие происходят ежегодно. Гораздо больший риск для человека - получить удар молнии", - сказал он.

Он добавил, что вероятность того, что космический аппарат попадет в кого-то или что-то действительно мала, но ее нельзя полностью исключить.

Советский Союз запустил в 1972 году космический корабль под названием "Космос-482", который был частью программы изучения Венеры. Его целью было доставить зонд на поверхность планеты. Однако из-за сбоя в работе ракеты она так и не вышла на околоземную орбиту. Позже он разделился на четыре части: две части через два дня после запуска упали в Новой Зеландии, а основной модуль остался на орбите.