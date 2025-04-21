Пн, 21.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova
Cообщи
Для абонентов

"Жертва зверя 666". Почему такая надпись на надгробии женщины?

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: findagrave.com

В восточной части Солт-Лейк-Сити (США) находится большое и необычайно красивое кладбище, где похоронена женщина, родившаяся в 1881 году, Лилли Э. Грей. На ее памятнике высечены не только ее имя и даты рождения и смерти, но и довольно запутанный и пугающий текст - "Жертва зверя 666". Кто этот зверь, который предположительно отнял у нее жизнь?

В Солт-Лейк-Сити кладбище занимает площадь около 48 гектаров - это одно из крупнейших городских кладбищ в Соединенных Штатах. Первое захоронение там состоялось в сентябре 1847 года, однако приказ о придании ему статуса официального городского кладбища был издан только в январе 1851 года. С момента первого захоронения там было похоронено более 124 000 умерших, включая печально известную Лили Э. Грей, также известную как "Жертва зверя 666".

Кладбище Солт-Лейк-Сити привлекает любопытных множеством странных легенд, но самым сильным магнитом является могила Лили Э. Грей. В основном не из-за нее самой, а из-за надписи на надгробии. Стоит согласиться, что это действительно весьма необычно, загадочно и в некотором роде пугающе. Правда, заметить ее среди других плоских гранитных плит нелегко. Как только это будет сделано, любопытные смогут обратиться к надписи. Вот что там написано:

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх