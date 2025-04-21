"Жертва зверя 666". Почему такая надпись на надгробии женщины?

В восточной части Солт-Лейк-Сити (США) находится большое и необычайно красивое кладбище, где похоронена женщина, родившаяся в 1881 году, Лилли Э. Грей. На ее памятнике высечены не только ее имя и даты рождения и смерти, но и довольно запутанный и пугающий текст - "Жертва зверя 666". Кто этот зверь, который предположительно отнял у нее жизнь?
В Солт-Лейк-Сити кладбище занимает площадь около 48 гектаров - это одно из крупнейших городских кладбищ в Соединенных Штатах. Первое захоронение там состоялось в сентябре 1847 года, однако приказ о придании ему статуса официального городского кладбища был издан только в январе 1851 года. С момента первого захоронения там было похоронено более 124 000 умерших, включая печально известную Лили Э. Грей, также известную как "Жертва зверя 666".