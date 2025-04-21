"Жертва зверя 666". Почему такая надпись на надгробии женщины?

В восточной части Солт-Лейк-Сити (США) находится большое и необычайно красивое кладбище, где похоронена женщина, родившаяся в 1881 году, Лилли Э. Грей. На ее памятнике высечены не только ее имя и даты рождения и смерти, но и довольно запутанный и пугающий текст - "Жертва зверя 666". Кто этот зверь, который предположительно отнял у нее жизнь?