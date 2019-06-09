Федосеева-Шукшина решила подать в суд на производителя средства "Крот"

Семья продюсера Бари Алибасова приняла решение подать иск против фирмы, которая производит жидкость для очистки труб "Крот". Об этот пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Вадима Горжанкина.
"Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к ООО "АМС Медиа" - производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка"", - цитирует его агенство.
4 июня Бари Каримыч случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Продюсера сразу госпитализировали, но он получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Помощник продюсера Сергей Моцарь, который первым пришел на помощь и вызвал скорую помощь, отметил, что бутылка своим внешним видом напоминает питьевой йогурт. Кроме того, средство не имеет специфического запаха.
"Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях", - цитирует издание.
В ближайшее время семья решит о сумме компенсации.Семья надеется, что они смогут уберечь других людей и детей от возможной трагедии.
На данный момент состояние Алибасова тяжелое. Он в медикаментозном сне, но дышит сам.