Федосеева-Шукшина решила подать в суд на производителя средства "Крот"

"Поскольку Бари Каримович сейчас не в состоянии заниматься такими вопросами, его супруга Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к ООО "АМС Медиа" - производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы", выпущенного под брендом "Золушка"", - цитирует его агенство.

4 июня Бари Каримыч случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Продюсера сразу госпитализировали, но он получил серьезные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.

Помощник продюсера Сергей Моцарь, который первым пришел на помощь и вызвал скорую помощь, отметил, что бутылка своим внешним видом напоминает питьевой йогурт. Кроме того, средство не имеет специфического запаха.

"Крышка не имеет дополнительного фиксатора, как у других опасных для организма жидкостей, используемых в сантехнических целях", - цитирует издание.

В ближайшее время семья решит о сумме компенсации.Семья надеется, что они смогут уберечь других людей и детей от возможной трагедии.