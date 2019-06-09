Создатель "Чернобыля" удивился реакции российских зрителей

Новый сериал канала HBO покорил зрителей и критиков по всему миру. Автор "Чернобыля" Крейг Мазин рассказал о том, что его удивило и расстроило в реакции российских зрителей. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
Крейг Мазин отметил изданию, что его удивила реакция русских зрителей.
"Да. Я очень нервничал по поводу того, как сериал будет принят в России, Украине, Белоруссии и в других бывших советских республиках. В целом отзывы зрителей невероятно радуют. Они признают, что мы делали этот проект с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались добиться правдоподобности даже в деталях, что с их точки зрения, как мне кажется, на западе обычно не пытаются делать", - рассказал он.
Но были и вещи, которые Мазин ожидал:
"Со стороны российского правительства был определенный уровень пропаганды, что ожидаемо — в конце концов, страной руководит бывший сотрудник КГБ. Они настаивают на своей версии чернобыльской трагедии".
Тем не менее, министр культуры РФ Владимир Мединский отнесся к сериалу положительно, он упомянут, что Россия начинает два проекта, посвященные аварии на Чернобыльской АЭС.
"Для американцев это чужая боль, а для нас своя. О себе пишут позже, большое видится на расстоянии. Это касается не только больших побед, но и больших трагедий", - процитировали многочисленные СМИ министра.