Вс, 9.06.2019
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Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод

Эммануил Виторган с супругой Ириной

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

8 марта на Instagram-страницах журналистки Ксении Собчак и режиссера Максима Виторгана появились одинаковые сообщения, которые подтвердили многочисленные слухи о расставании звездной пары. Телеканал НТВ сообщает, что теперь пара получила документы о разводе. 

Теперь же СМИ стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод. Сообщается, что бывшие супруги оплатили госпошлину и получили документы. 

Бывшие супруги сохранили приятельские отношения. Они вместе пытаются воспитывать их общего сына Платона.

Ксения Собчак долгое время не давала никаких комментариев о разрыве отношений с Виторганом, но на днях сообщила СМИ об официальном разводе. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Что касается их совместного пребывания на Кипре, Ксения отметила, что вокруг много слухов о якобы примирении бывших супругов, но это ложь. Она отметила, что ездила на Кипр только по работе. 

Ранее Собчак не удалось помирить BadComedian и компанию Kinodanz.

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