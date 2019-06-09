Теперь же СМИ стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган оформили развод. Сообщается, что бывшие супруги оплатили госпошлину и получили документы.

Ксения Собчак долгое время не давала никаких комментариев о разрыве отношений с Виторганом, но на днях сообщила СМИ об официальном разводе. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Что касается их совместного пребывания на Кипре, Ксения отметила, что вокруг много слухов о якобы примирении бывших супругов, но это ложь. Она отметила, что ездила на Кипр только по работе.