Творческий путь Игоря Корнелюка: создание хитов, покровительство Пугачевой и нападение поклонников

Как оказалось, Корнелюк поспорил на две бутылки коньяка с Александром Морозовым, что напишет песню, которую будет петь весь советский народ.

Так и случилось! Игорь Евгеньевич написал хит "Милый".

Самая первая песня была написана им в 9 лет. Потом Корнелюк влюбился и спустя три месяца девочка его бросила. Под этим впечатлением он стал сочинять музыку.

"Я не думал, что буду сочинять музыку, но потом я влюбился, она меня бросила, и у меня появилась потребность свою меланхолию выливать в звуки", - вспоминает он.

Успех к молодому композитору пришел на съемках программы "Музыкальный ринг", где он буквально "взорвал" зрительный зал, победив Виктора Резникова.

После этой программы его пригласила к себе работать Алла Пугачева. Тогда Корнелюк выступил на первых "Рождественских встречах".

После такой всесоюзной славы в метро на композитора напали поклонники и порвали у него куртку на сувениры.

В 80-х годах его композиции "Милый", "Билет на балет", "Возвращайся" и "Дожди" возглавляли все музыкальные хит-парады в СССР.

Выделяло артиста среди других звезд того времени смешная прическа и манера вести себя на сцене.

Следующая волна народной любви стало начало 2000-х - на экраны вышел сериал "Бандитский Петербург", а заглавной песней к сериалу стала трогательная баллада "Город, которого нет". Эта композиция отличалась от всех предыдущих веселый песен Корнелюка и она стала настоящим гимном для Санкт-Петербурга и "ушла в народ".

Если говорить об отце Корнелюка. Он очень не хотел, чтобы сын был музыкантом.

"Он считал, что это профессия несерьезная. Более того, он мне всегда в открытую говорил, что все музыканты алкоголики... Он хотел, чтобы я стал нормальным инженером ", - рассказал Игорь Евгеньевич.

Игорь Корнелюк вспоминает, что папа без конца подшучивал над ним из-за его мечты стать музыкантом.

Отец композитора ждал 11 лет очередь на покупку автомобиля. В тот самый день, когда он должен был приобрести машину у него случился инсульт. После он выписался из больницы, получил инвалидность и вышел на пенсию. Он лишился возможности купить долгожданный автомобиль. Тогда композитор решил ему помочь и по чистой случайности, совпало так, что он смог купить ему машину.

"Папа очень хотел купить машину. И я ее ему купил. Я никогда до этого не видел, чтобы отец плакал. Я ему сказал: "Профессия музыканта тоже неплохая, важно быть хорошим музыкантом"", - отметил он.

Артист женился в 19 лет. Конечно, слава не могла не сказаться на взаимоотношениях.