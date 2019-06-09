Вс, 9.06.2019
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Слова излишни, платья говорят сами за себя... Выберите лучший наряд премии МУЗ-ТВ!
ФОТО

ФОТО: Коллаж TVNET

В пятницу, 7 июня, в Москве прошла ежегодная церемония вручения национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019. Конечно, же, мероприятие стало настоящим парадом нарядов звезд российского шоу-бизнеса. 

Глубокие декольте, кожа, стразы и стопроцентный космос - так в нескольких словах можно описать стиль гостей грандиозной вечеринки. 

Это тот случай, когда слова излишни - просто посмотрите и оцените модный выбор звезд!

Такая нежная Ксения Собчак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну а теперь можно и выдохнуть))). Еще раз спасибо @arman_dav за любимый праздник музыки @muztv ! В карусели ➡️➡️ традиционное голосование -пишите какое платье на премии вам понравилось больше всего? 1) «Фламинго на предпенсионке» #zacpozen 2) «Облакаaa,белогривые лошадки»от @yanadress 3) «Жук пожарник 10 лет спустя...» от @ulyana_sergeenko_moscow Спасибо всем дизайнерам, кто сделал мои шесть часов работы такими красивыми !!!!! Люблюююю

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Глубокое декольте Ани Лорак

"Космос" Лободы

Кожа и стразы Анны Седоковой

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterpiece by @voronovanton ❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Такая манящая Глюкоза

Осторожная Анфиса Чехова

Яркая Полина Гагарина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#ПремияМузтв2019 с каждым годом становится всё масштабней и круче! Спасибо @arman_dav за яркий и очень эмоциональный праздник💋🚀 @olegbodnarchuk за невероятный номер, а моим поклонникам за голоса, любовь и веру в меня ❤ ещё одна тарелочка за «Лучшее женское видео» дополнит наш красивый и уже такой большой музыкальный «сервиз»! Я благодарю @alanbadoev за работу, которой я искренне горжусь! У нас получился настоящий фильм 🎬 Мое признание в вечной любви @ateliermoscow 🙏🏻 ❤️спасибо вам за фантастическое платье хамелеон! Платье для номера от красотки @yanadress 🔥Мои девочки @timoninamakeup и @nastyatihonovahair спасибо за красоту, которую вы создаёте ❤ А я уже в Латвии, готовлюсь к концерту и листаю фотографии с премии! И вы листайте💋#полинагагарина #гагаринапоехали

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

"Не как все" Рита Дакота

"Женщина в черном" Ольга Серябкина

Юлия Ковальчук в золоте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сети расставила, глаза закатила, фото с длинными ногами под руководством мужа-сделала🤣, так что для многих светских львиц вечер уже казался бы беспроигрышным))) Но я успела вкусить хорошей музыки на #премиямузтв2019 , поцеловать старых товарищей и раствориться в комплиментах моему платью от @marystepanyan_official))) Всем любви и приятненькой пятницы💋 mua @whitefox_spa_beauty #юлияковальчук #певица #ведущая #музтв #музыка #премиямузтв2019

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk)

Какой из образов вам показался лучшим?  

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