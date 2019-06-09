Слова излишни, платья говорят сами за себя... Выберите лучший наряд премии МУЗ-ТВ!
В пятницу, 7 июня, в Москве прошла ежегодная церемония вручения национальной телевизионной премии в области популярной музыки МУЗ-ТВ 2019. Конечно, же, мероприятие стало настоящим парадом нарядов звезд российского шоу-бизнеса.
Глубокие декольте, кожа, стразы и стопроцентный космос - так в нескольких словах можно описать стиль гостей грандиозной вечеринки.
Это тот случай, когда слова излишни - просто посмотрите и оцените модный выбор звезд!
Такая нежная Ксения Собчак
Ну а теперь можно и выдохнуть))). Еще раз спасибо @arman_dav за любимый праздник музыки @muztv ! В карусели ➡️➡️ традиционное голосование -пишите какое платье на премии вам понравилось больше всего? 1) «Фламинго на предпенсионке» #zacpozen 2) «Облакаaa,белогривые лошадки»от @yanadress 3) «Жук пожарник 10 лет спустя...» от @ulyana_sergeenko_moscow Спасибо всем дизайнерам, кто сделал мои шесть часов работы такими красивыми !!!!! Люблюююю
Глубокое декольте Ани Лорак
"Космос" Лободы
Арман! спасибо за большое красивое событие! спасибо за доверие и за возможность сделать на сцене то, чего я еще никогда не делала! спасибо за честность и за дополнительную приятную мотивацию и дальше делать то единственное что я умею и безумно люблю - мою музыку! ❤️🤘 @arman_dav
Кожа и стразы Анны Седоковой
Такая манящая Глюкоза
Осторожная Анфиса Чехова
Яркая Полина Гагарина
#ПремияМузтв2019 с каждым годом становится всё масштабней и круче! Спасибо @arman_dav за яркий и очень эмоциональный праздник💋🚀 @olegbodnarchuk за невероятный номер, а моим поклонникам за голоса, любовь и веру в меня ❤ ещё одна тарелочка за «Лучшее женское видео» дополнит наш красивый и уже такой большой музыкальный «сервиз»! Я благодарю @alanbadoev за работу, которой я искренне горжусь! У нас получился настоящий фильм 🎬 Мое признание в вечной любви @ateliermoscow 🙏🏻 ❤️спасибо вам за фантастическое платье хамелеон! Платье для номера от красотки @yanadress 🔥Мои девочки @timoninamakeup и @nastyatihonovahair спасибо за красоту, которую вы создаёте ❤ А я уже в Латвии, готовлюсь к концерту и листаю фотографии с премии! И вы листайте💋#полинагагарина #гагаринапоехали
"Не как все" Рита Дакота
Режим «Терминатор» это приземлиться в Москве после Рима, за час нафуфыриться и успеть таки на дорожку Премии @muztv . Фух 🌪😂. Спасибо за праздник @muztv @arman_dav @nik_muztv , нам хорошоууу ❤️. Style: @businesskisa Muah: @karisha_cooper Dress: @fashionhunter. Оцените образ от 1 до 10? ⬇️
"Женщина в черном" Ольга Серябкина
Юлия Ковальчук в золоте
Сети расставила, глаза закатила, фото с длинными ногами под руководством мужа-сделала🤣, так что для многих светских львиц вечер уже казался бы беспроигрышным))) Но я успела вкусить хорошей музыки на #премиямузтв2019 , поцеловать старых товарищей и раствориться в комплиментах моему платью от @marystepanyan_official))) Всем любви и приятненькой пятницы💋 mua @whitefox_spa_beauty #юлияковальчук #певица #ведущая #музтв #музыка #премиямузтв2019
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