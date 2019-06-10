Ремонт: до января 2020 года ограничено движение на Карля Улманя гатве

Работникам задано обеспечить транспортные средства объездными путями и дорожными знаками, а также обеспечить проезд транспортным средствам жителей к месту жительства или предприятию, расположенных в соответствующих участках улиц.

При выполнении работы допустимый уровень шума может быть превышен.

Дума также информирует, что в связи с ремонтом водопровода, начиная с 10 часов утра понедельника до 16:00 17 июня будет ограничено движение транспортных средств на улице Чака, а именно: на участке от улицы Пернавас до Алаукста.