Ремонт: до января 2020 года ограничено движение на Карля Улманя гатве

В связи с ремонтными работами с 10 июня до 15 января 2020 года будет ограничено движение транспорта на Карля Улманя гатве, а именно: начиная с улицы Бебербекю до административной границы города, об это сообщили в Рижской думе.
Работникам задано обеспечить транспортные средства объездными путями и дорожными знаками, а также обеспечить проезд транспортным средствам жителей к месту жительства или предприятию, расположенных в соответствующих участках улиц.
При выполнении работы допустимый уровень шума может быть превышен.
Дума также информирует, что в связи с ремонтом водопровода, начиная с 10 часов утра понедельника до 16:00 17 июня будет ограничено движение транспортных средств на улице Чака, а именно: на участке от улицы Пернавас до Алаукста.
В свою очередь, в связи с ремонтом дорожного покрытия до 1 июля движение транспорта и пешеходов будет закрыто на улице Трокшню, от здания на улице Трокшню 12 до улицы Алдару.