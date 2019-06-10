Теперь у всех: министр Рамона Петравича получила допуск к гостайне

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) решило выдать министру благосостояния Рамоне Петравиче ("KPV LV") специальное решение для работы с государственной тайной, подтвердили агентству LETA в Госканцелярии.
Остальные министры правительства Кришьяниса Кариньша допуск к гостайне уже получили.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что допуск к гостайне получит новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.
Для выдачи специального разрешения на допуск к гостайне в данном случае тоже необходимо выполнить установленные нормативными актами формальности. К началу срока президентских полномочий допуск к гостайне Левитсу будет выдан, подтвердили в Бюро по защите Сатверстме.