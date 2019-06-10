Пн, 10.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

Теперь у всех: министр Рамона Петравича получила допуск к гостайне

Рамона Петравича

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Бюро по защите Сатверсме (БЗС) решило выдать министру благосостояния Рамоне Петравиче ("KPV LV") специальное решение для работы с государственной тайной, подтвердили агентству LETA в Госканцелярии.

Остальные министры правительства Кришьяниса Кариньша допуск к гостайне уже получили.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что допуск к гостайне получит новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс.

Для выдачи специального разрешения на допуск к гостайне в данном случае тоже необходимо выполнить установленные нормативными актами формальности. К началу срока президентских полномочий допуск к гостайне Левитсу будет выдан, подтвердили в Бюро по защите Сатверстме.

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