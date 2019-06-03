Пн, 3.06.2019
Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. Эгил Левитс, президент Латвии
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Левитс получит допуск к гостайне

Эгил Левитс

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс отвечает необходимым для получения допуска к гостайне требованиям, выяснило агентство LETA.

Для выдачи специального разрешения на допуск к гостайне в данном случае тоже необходимо выполнить установленные нормативными актами формальности. К началу срока президентских полномочий допуск к гостайне Левитсу будет выдан, подтвердили в Бюро по защите Сатверстме.

Как сообщалось, 29 мая Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса.

Срок полномочий действующего президента Латвии Раймонда Веойниса истекает в начале июля 2019 года.

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