Левитс получит допуск к гостайне

Новоизбранный президент Латвии Эгил Левитс отвечает необходимым для получения допуска к гостайне требованиям, выяснило агентство LETA.
Для выдачи специального разрешения на допуск к гостайне в данном случае тоже необходимо выполнить установленные нормативными актами формальности. К началу срока президентских полномочий допуск к гостайне Левитсу будет выдан, подтвердили в Бюро по защите Сатверстме.
Как сообщалось, 29 мая Сейм избрал президентом Латвии судью Суда ЕС Эгила Левитса.
Срок полномочий действующего президента Латвии Раймонда Веойниса истекает в начале июля 2019 года.