Левитс получит допуск к гостайне

Для выдачи специального разрешения на допуск к гостайне в данном случае тоже необходимо выполнить установленные нормативными актами формальности. К началу срока президентских полномочий допуск к гостайне Левитсу будет выдан, подтвердили в Бюро по защите Сатверстме.