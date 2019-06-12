Платный контент в интернете - платить или нет?

В Латвии отдельные печатные СМИ также пошли в этом направлении (например, издание "Ir"). Однако о системе в нашей стране, где, к сожалению, с медиарынком связаны интересы политиков и отдельных влиятельных персон, мы говорить не можем. Вышеупомянутое радио LR1 считает, что флагманами платного содержания в Латвии должны были стать крупные издания - в ответ на кризис нужно было вложить значительные средства, энергию и ресурсы в развитие в интернете, чтобы стать надежными лидерами рынка. Однако из-за различных политических конфликтов, возможно, по другим причинам, которые подрывали репутацию печатных СМИ, они не смогли составить серьезную конкуренцию уже существующим интернет-порталам - Delfi, TVNET и Apollo.

Твердые и мягкие стены

В мире многие экспериментировали с платным содержанием, однако, единой формулы, которая подходила бы всем, так и не было найдено. Некоторые крупные печатные СМИ ("The Times") построили "твердую стену", то есть сделали платным весь контент, опубликованный в интернете. Но подобное могут позволить только те средства массовой информации, которые являются лидерами рынка и имеют стабильных и очень лояльных читателей. Такая модель подвергается критике за то, что из-за закрытой информации медиа становятся менее влиятельными.

Второе решение - "мягкая стена" или, проще говоря, забор с просветами, которые процентуально могут варьироваться. Часть содержания предлагается за деньги, а часть - в открытом доступе. Как правило, "за стеной" размещают свой печатный контент, сохраняя значение печатного слова, предлагая для бесплатного чтения более легкие и повседневные темы. У такой модели могут быть разные стратегии, например, первые десять статей читателю предлагаются бесплатно, а затем появляется возможность стать подписчиком. Существует также система бонусов, где читатель оставивший наибольшее количество комментариев или за любую другую активность получает больше привилегий.

Хорошим примером является эстонское издание Postimees - став абонентом (ежемесячная плата 6 евро), первый месяц для читателя проходит в тестовом режиме, т.е. бесплатно. Если предложение удовлетворяет читателя, то через месяц он становится подписчиком. Интересно, что число подписчиков растет довольно быстро, достигая десятков тысяч, принося значительную долю дохода.

Здесь стоит добавить, что репутация "Postimees" всегда была на высоком уровне. У издания развита исследовательская журналистика, а также публикуются лидеры мнений, что является одним из главных аргументов для завоевания доверия читателя. Конечно, за деньги предлагается широкий спектр тем - не только серьезные исследовательские статьи, но и практическая информация, криминальные события и те же гороскопы, которые читатели очень любят.

Прогноз будущего и этические аспекты

В Эстонии все крупные средства массовой информации, за исключением общественных, перешли на платный контент в Интернете. Это значит

читатели начинают понимать, что за качественную журналистскую работу можно и нужно платить.

Конечно, кто-то скажет, что журналистика в Латвии не так качественна и независима, и отчасти такое заявление является верным. Однако ситуация на медиарынке изменилась, и, если мы будем оставаться в стороне, качество самой журналистики не улучшится.

Мы с интересом наблюдаем за первым экспериментом с платным контентом наших коллег - портала Delfi, и серьезно, учитывая все за и против, а также консультируясь с нашими эстонскими коллегами, обдумываем свою стратегию.

Для нас особенно важен этический аспект этой модели, именно в то время, когда мир становится все более агрессивным по отношению к ложной информации, мы не должны ставить "платную стену" поперек этой лавины - есть целый сегмент новостей, которые должны быть бесплатными.

За последние девятнадцать лет портал TVNET вырос из небольшой новостной платформы в серьезные сетевые СМИ, о чем свидетельствуют доверие читателей (Медиагруппа TVNET стала ведущей в Латвии). Мы благодарим наших постоянных читателей и надеемся на вашу лояльность в будущем.