Платный контент в интернете - платить или нет?

В среду (5 июня) в латвийской радиопрограмме "Krustpunktā" несколько работников средств массовой информации и экспертов затронули важную, но довольно деликатную тему - платный контент в интернете. Да, многие помят, для того, чтобы увидеть статистику своего профиля в социальной сети Draugiem.lv, необходимо заплатить. Однако в целом, как правило, в годы быстрой цифровизации, общество привыкло думать, что в интернете все бесплатно. "Если я плачу за подключение к интернету, почему должен тратиться еще на что-то?"- бытует такое мнение. Действительно ли это так? И правда ли, что эпоха "бесплатного" интернета подходит к концу?
Глобальный кризис и платная стена
Перед тем, как ответить на этот вопрос - небольшой экскурс в историю. Появление глобальной сети в нашей повседневной жизни, ставшей неотъемлемой частью каждого дома, было настолько быстрым, что изменило несколько отраслей - музыку, кино, литературу и, конечно, средства массовой информации. Например, музыкальная индустрия, войдя в интернет, пострадала от так называемого пиратства: музыкальные записи время от времени появляются в сети за долго до их официального выпуска (их "сливают" работники записывающих компаний или производства). С кино похожая ситуация. Все это в конечном итоге привело к некоторым компромиссам - легальным сайтам потоковой музыки и видео (Spotify, Netflix и т.д.), за использование которых необходимо оформить платный месячный абонемент. Конечно, продажи физических носителей музыки (CD) и кино (DVD) продолжают значительно снижаться, что не так уж плохо с экологической точки зрения - меньше пластика, меньше возможностей для загрязнения природы.
На протяжении многих лет таким же физическим носителем, что и CD, DVD или книга, была газета - печатное издание.
Чтобы получить информацию, мы шли в киоск или в абонентский центр и прощались с определенной суммой денег, чтобы прочитать актуальные новости, узнать, что покажут по ТВ, и т.д. Но затем на медийный рынок вошли новые игроки - интернет-порталы, в том числе TVNET, которые также начали предлагать информацию, изначально упрощенную, однако со временем она стала достаточно аналитической и конкурентоспособной, а главное - такие СМИ могли молниеносно реагировать на текущие события и публиковать горячие новости 24 часа в сутки. Иными словами информация в интернете стала доступна сиюминутно, и исчезла необходимость ждать, когда утренняя газета выйдет в печать.
Некоторое время крупные печатные СМИ чувствовали себя достаточно стабильно и безопасно, не воспринимая всерьез молодых веб-конкурентов. Затем последовал глобальный кризис - массовые увольнения, банкротство, падение доходов. Аналоговые форматы впали в кризис, но несмотря на мировые катаклизмы, такие интернет-гиганты как Facebook, Google, Amazon, продолжали быстро развиваться, лишь подтверждая тот факт, что будущее, которое нас ожидает, будет цифровым.
Эти игроки напрямую вмешались в борьбу за рекламные деньги в СМИ (в том числе и в Латвии), взяв на себя более доминирующую роль.
Что касается средств массовой информации, несколько крупных мировых изданий своевременно отреагировали на эти глобальные проблемы и серьезно ухватились за разработку электронной версии издания, внедрив так называемую "платную стену" (paywall), а именно - подписку на контент. Называть этот феномен стеной вовсе не хочется, скорее "фильтром содержания", однако такой шаг, являющийся своего рода манифестом - журналистика дорогая и за нее нужно платить - был очень дальновидным.
Так поступили и наши коллеги в Эстонии из газеты Postimees, которые серьезно подошли к онлайн-версии газеты, завоевали доверие читателей и теперь успешно внедряют платный контент. На сегодняшнее утро 50% содержания портала находится "за стеной".
В Латвии отдельные печатные СМИ также пошли в этом направлении (например, издание "Ir"). Однако о системе в нашей стране, где, к сожалению, с медиарынком связаны интересы политиков и отдельных влиятельных персон, мы говорить не можем. Вышеупомянутое радио LR1 считает, что флагманами платного содержания в Латвии должны были стать крупные издания - в ответ на кризис нужно было вложить значительные средства, энергию и ресурсы в развитие в интернете, чтобы стать надежными лидерами рынка. Однако из-за различных политических конфликтов, возможно, по другим причинам, которые подрывали репутацию печатных СМИ, они не смогли составить серьезную конкуренцию уже существующим интернет-порталам - Delfi, TVNET и Apollo.
Твердые и мягкие стены
В мире многие экспериментировали с платным содержанием, однако, единой формулы, которая подходила бы всем, так и не было найдено. Некоторые крупные печатные СМИ ("The Times") построили "твердую стену", то есть сделали платным весь контент, опубликованный в интернете. Но подобное могут позволить только те средства массовой информации, которые являются лидерами рынка и имеют стабильных и очень лояльных читателей. Такая модель подвергается критике за то, что из-за закрытой информации медиа становятся менее влиятельными.
“Looks like we’ve hit a paywall.” @NewYorker cartoon by @WardSutton pic.twitter.com/xiKx764ORJ— Scott Kerr (@scott_kerr) April 23, 2018
Второе решение - "мягкая стена" или, проще говоря, забор с просветами, которые процентуально могут варьироваться. Часть содержания предлагается за деньги, а часть - в открытом доступе. Как правило, "за стеной" размещают свой печатный контент, сохраняя значение печатного слова, предлагая для бесплатного чтения более легкие и повседневные темы. У такой модели могут быть разные стратегии, например, первые десять статей читателю предлагаются бесплатно, а затем появляется возможность стать подписчиком. Существует также система бонусов, где читатель оставивший наибольшее количество комментариев или за любую другую активность получает больше привилегий.
Хорошим примером является эстонское издание Postimees - став абонентом (ежемесячная плата 6 евро), первый месяц для читателя проходит в тестовом режиме, т.е. бесплатно. Если предложение удовлетворяет читателя, то через месяц он становится подписчиком. Интересно, что число подписчиков растет довольно быстро, достигая десятков тысяч, принося значительную долю дохода.
Здесь стоит добавить, что репутация "Postimees" всегда была на высоком уровне. У издания развита исследовательская журналистика, а также публикуются лидеры мнений, что является одним из главных аргументов для завоевания доверия читателя. Конечно, за деньги предлагается широкий спектр тем - не только серьезные исследовательские статьи, но и практическая информация, криминальные события и те же гороскопы, которые читатели очень любят.
Прогноз будущего и этические аспекты
В Эстонии все крупные средства массовой информации, за исключением общественных, перешли на платный контент в Интернете. Это значит
читатели начинают понимать, что за качественную журналистскую работу можно и нужно платить.
Конечно, кто-то скажет, что журналистика в Латвии не так качественна и независима, и отчасти такое заявление является верным. Однако ситуация на медиарынке изменилась, и, если мы будем оставаться в стороне, качество самой журналистики не улучшится.
Мы с интересом наблюдаем за первым экспериментом с платным контентом наших коллег - портала Delfi, и серьезно, учитывая все за и против, а также консультируясь с нашими эстонскими коллегами, обдумываем свою стратегию.
Для нас особенно важен этический аспект этой модели, именно в то время, когда мир становится все более агрессивным по отношению к ложной информации, мы не должны ставить "платную стену" поперек этой лавины - есть целый сегмент новостей, которые должны быть бесплатными.
За последние девятнадцать лет портал TVNET вырос из небольшой новостной платформы в серьезные сетевые СМИ, о чем свидетельствуют доверие читателей (Медиагруппа TVNET стала ведущей в Латвии). Мы благодарим наших постоянных читателей и надеемся на вашу лояльность в будущем.
Передача "Krustpunkts". В студии: профессор Рижского университета им. Страдиня Анда Рожукалне, руководитель проекта портала Delfi" Маира Меийя, журналист и заместитель главного редактора портала TVNET Янис Жилде и председатель правления Латвийской ассоциации журналисто Ивонна Плауде.