Вт, 11.06.2019
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Алибасов пришел в себя, спросил про кота и потерял сознание

Бари Алибасов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов в понедельник утром на короткий момент очнулся, но вскоре вновь потерял сознание. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сына артиста. 

Продюсер впервые очнулся в понедельник утром. 

"Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", - цитирует Алибасова-младшего РИА Новости.

Медеки перестали перестали давать Алибасову лекарства, которые держат его в медикаментозном сне. По мнению докторов, он уже должен был прийти в себя, но этого до сих пор не происходит. 

"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", - сообщает слова родных "Пятый канал". 

Как выяснилось, проблемой является старая травма продюсера - шрам на животе. Ее Бари Алибасов получил тридцать лет назад, когда ему ударили ножом в живот.

"Этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", - объяснил сын продюсера. 

Напомним, Бари Алибасов 4 июня был госпитализирован с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей и кишечника. Это произошло после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав ее с соком.

На данный момент известно, что один из ожогов зарастает неправильно.

Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин сообщил журналистам, что, существует большая вероятность, что Алибасов никогда не сможет глотать самостоятельно.

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