Алибасов пришел в себя, спросил про кота и потерял сознание

Продюсер впервые очнулся в понедельник утром.

"Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул", - цитирует Алибасова-младшего РИА Новости.

Медеки перестали перестали давать Алибасову лекарства, которые держат его в медикаментозном сне. По мнению докторов, он уже должен был прийти в себя, но этого до сих пор не происходит.

"И вот он сейчас не просыпается, и мы переживаем. Потому что он уже должен быть в сознании, по-хорошему, а он не включается", - сообщает слова родных "Пятый канал".

Как выяснилось, проблемой является старая травма продюсера - шрам на животе. Ее Бари Алибасов получил тридцать лет назад, когда ему ударили ножом в живот.

"Этот шрам не дает ожогу зажить в кишечнике", - объяснил сын продюсера.

Напомним, Бари Алибасов 4 июня был госпитализирован с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей и кишечника. Это произошло после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот", перепутав ее с соком.

На данный момент известно, что один из ожогов зарастает неправильно.