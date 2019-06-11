В Стопиньском крае живодер стреляет по котам: под прицел попадают домашние питомцы

В начале 2017 года в Degpunktā уже рассказывали о событиях в Дзидриняс, когда домашние питомцы нескольких жителей пострадали от рук некоего злоумышленника. В окрестностях села объявился ненавистник животных, который из пневматического оружия стрелял в гуляющих по улицам Дзидриняс котов.

Впервые о появлении злоумышленника в селе стало известно в феврале 2017 года. Тогда от действий незнакомца пострадал кот одного из жителей Виктора. Хромающее животное добралось до двора своего дома с очень серьезными повреждениями. Кот истекал кровью и хозяину пришлось немедленно вести зверя к ветеринару.

Жизнь раненого кота висела на волоске, но после нескольких операций и затрат, составивших 800 евро, здоровье зверька удалось спасти. Однако буквально через неделю ситуация повторилась с котом соседа Виктора. В тот раз злоумышленник выстрелил в животное из арбалета. Кота нашли во дворе частного дома с огромной стрелой в шее.

Хозяева обоих котов тогда были уверены, что от рук незнакомца пострадали еще многие животные, однако они просто не пришли домой и умерли на улице или в лесу. Об обоих случаях была проинформирована полиция. Была начата ресорическая проверка, однако она не увенчалась успехом.

На какое-то время в поселке Дзидриняс все утихло, но уже в начале минувшей недели в соцсетях появилась запись о новом нападении на домашнего кота. По этой причине жители снова подумали, что злоумышленник опять активизировался, и теперь им приходится заботиться о том, как ограничить свободы передвижения своих любимцев.

Обстрелянного питомца пришлось класть под скальпель. Операция прошла успешно, оружейная дробь не задела жизненно важные органы. Кота по имени Пука хозяйка Лига фактически спасла от судьбы бродяги.

Как отмечает Degpunktā, женщина обратилась в муниципальную полицию Саласпилсского края и написала заявление. Стражи порядка приняли информацию и отправили материалы в Госполицию, поскольку произошедшее имеет уголовный характер. Лига уверена, что у полицейских есть достаточно много причин, чтобы возбудить дело.

В Госполиции журналистам подтвердили, что уголовный процесс начат по статье Уголовного закона о жестоком обращении с животным, в результате которого оно было покалечено. Преступление является достаточно тяжким, чтобы злоумышленник отправился за решетку на срок до трех лет.