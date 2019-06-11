В Канаде ответили на просьбу жителей России об убежище

Канада сможет рассмотреть вопрос о предоставлении статуса беженцев жителям города Киселевск из России, где люди просили об этом премьер-министра Джастина Трюдо, только после их отъезда из России. Об этом сообщает "Радио. Свобода" со ссылкой на МБХ медиа.
В ответе правительства Канады говорится, что вопрос о переселении в Канаду можно рассмотреть, только в том случае, если жители Киселевска являются беженцами по Конвенции, как это определено в Законе об иммиграции и защите беженцев.
Беженец, согласно Конвенции – это лицо, находящееся за пределами своего государства и из-за обоснованного страха преследования не хочет в неё возвращаться, уточняется в пресс-службе министерства Канады. Там также пояснили, что преследование может быть из-за расовой принадлежности, религии, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
При этом решение о присвоении статуса беженца из-за изменения климата, о котором ранее заявили жители Киселеевска, принимается на индивидуальной основе.
Ранее сообщалось, что жители города Киселевска в Кемеровской области России записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу с просьбой предоставить им статус беженцев в Канаде.
В частности, жители пожаловались на "невыносимые для жизни условия", высокий уровень онкозаболеваний и плохую экологию. Также они напомнили, что зимой в городе выпал черный снег, а в некоторых районах отсутствуют чистая вода.