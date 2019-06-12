WhatsApp будет судиться c недобросовестными пользователями

Мессенджер WhatsApp с 7 декабря 2019 года будет подавать судебные иски против пользователей и компаний, которые нарушают условия предоставления услуг. Об это сообщает портал "Медуза".
Руководство планирует принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях. К ним, по правилам приложения, относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений.
В компании отметили, что уже были обнаружены, а также заблокированы несколько миллионов аккаунтов из-за злоупотреблений мессенджером.