Ср, 12.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

WhatsApp будет судиться c недобросовестными пользователями

Логотип WhatsApp

ФОТО: Reuters/ScanPix

Мессенджер WhatsApp с 7 декабря 2019 года будет подавать судебные иски против пользователей и компаний, которые нарушают условия предоставления услуг. Об это сообщает портал "Медуза". 

Руководство планирует принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях. К ним, по правилам приложения, относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений.

В компании отметили, что уже были обнаружены, а также заблокированы несколько миллионов аккаунтов из-за злоупотреблений мессенджером.

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