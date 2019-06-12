"Они хотят мне заткнуть рот": Еще один скандал на лейбле Black Star - L’One vs Тимати

Напомним, ранее о подобном рассказала Кристина Си и Егор Крид.

Вот уже несколько месяцев в СМИ появлялись новости, что LʼOne не хочет продлевать контракт с Black Star. Так и произошло, но бывшие коллеги музыканта не захотели мирно решить этот вопрос.

"Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом.

Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю", - написал Леван.

Он также отметил, что он не тот человек, который промолчит и позволит так с собой поступать.

"Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся.

А ввиду последней информации полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчет за каждый рубль за все 7 лет", - указал Горозия.

Он также поблагодарил всех своих поклонников за поддержку. Музыкант подчеркнул, что он не собирается сдаваться.

"Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. А я пока выдыхаю и начинаю заново влюбляться в музыку. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим!", - написал он.

Лидер лейбла и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) почти сразу ответила на высказывание музыканта:

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Кто тебе хочет закрыть рот уточни пожалуйста ??? Какой секретной информацией ты обладаешь ?)) ну не смеши пожалуйста. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты Тамада, рассказывай - это твой профиль".

Он напомнил LʼOne, что когда, тот подписывал контракт там было указано, что "весь контент произведённый за эти годы, это собственность компании".

"Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Я бы с удовольствием тебе бы его передал, если бы ты хоть раз набрал и со мной встретился и поговорил, а не прибегал в офис с толпой невнятных "юристов"", - напомнил лидер Black Star музыканту.

Он также подчеркнул, что теперь дружно они не расстанутся.

"Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И ещё: у тебя никто ничего не забрал (мы им не отдадим) это априори не твоё Лёва, ты просто этого так и не понял", - подытожил Тимати.

Стоит отметить, что поклонники активно поддержали Левана, а сторону Юнусова посыпались тысячи гневных комментариев.

Одной из первых пост прокомментировала Ольга Бузова: