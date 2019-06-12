"Они хотят мне заткнуть рот": Еще один скандал на лейбле Black Star - L’One vs Тимати

Во вторник, 11 июня хип-хоп исполнитель LʼOne (Леван Горозия) разместил на своей странице в Instagram пост, где сообщил, что его контракт с лейблом Black Star подошел к концу. Тем не менее, лейбл пытается себе оставить права на песни и имя артиста.
Напомним, ранее о подобном рассказала Кристина Си и Егор Крид.
Вот уже несколько месяцев в СМИ появлялись новости, что LʼOne не хочет продлевать контракт с Black Star. Так и произошло, но бывшие коллеги музыканта не захотели мирно решить этот вопрос.
"Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом.
Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю", - написал Леван.
Он также отметил, что он не тот человек, который промолчит и позволит так с собой поступать.
"Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся.
А ввиду последней информации полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчет за каждый рубль за все 7 лет", - указал Горозия.
Он также поблагодарил всех своих поклонников за поддержку. Музыкант подчеркнул, что он не собирается сдаваться.
"Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. А я пока выдыхаю и начинаю заново влюбляться в музыку. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим!", - написал он.
Лидер лейбла и рэпер Тимати (Тимур Юнусов) почти сразу ответила на высказывание музыканта:
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Кто тебе хочет закрыть рот уточни пожалуйста ??? Какой секретной информацией ты обладаешь ?)) ну не смеши пожалуйста. Ты можешь свободно в любом интервью рассказывать все что тебе угодно, тебя в этом никто не ограничивает. Тем более ты Тамада, рассказывай - это твой профиль".
Он напомнил LʼOne, что когда, тот подписывал контракт там было указано, что "весь контент произведённый за эти годы, это собственность компании".
"Ты же в трезвой памяти его подписывал, своими руками. Я бы с удовольствием тебе бы его передал, если бы ты хоть раз набрал и со мной встретился и поговорил, а не прибегал в офис с толпой невнятных "юристов"", - напомнил лидер Black Star музыканту.
Он также подчеркнул, что теперь дружно они не расстанутся.
"Ты вышел в медиаполе, нет проблем, можем и так. И ещё: у тебя никто ничего не забрал (мы им не отдадим) это априори не твоё Лёва, ты просто этого так и не понял", - подытожил Тимати.
Стоит отметить, что поклонники активно поддержали Левана, а сторону Юнусова посыпались тысячи гневных комментариев.
Одной из первых пост прокомментировала Ольга Бузова:
"Лёва, никто не сможет у тебя забрать тебя. Ждём новых песен. Музыка всегда спасает в сложных ситуациях! Мы с тобой".
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Всем привет. Настало время кое-что прояснить. С 16 марта 2019 года я больше не являюсь артистом компании BlackStar. Я хотел бы поблагодарить людей прошедших этот 7-ми летний путь вместе со мной. Я встретил в компании очень много достойнейших, позитивных и профессиональных людей, от бухгалтеров до тур.менеджеров, от маркетологов до дизайнеров. Спасибо вам каждому. Мы выросли вместе и это была славная охота. И я, в большинстве своем буду с теплотой и улыбкой вспоминать это время. Но... Мои уже бывшие партнеры, вместо слов благодарности, хотят забрать у меня мои песни, хотят забрать мое имя. Они решили, что могут запретить мне петь песни, написанные мною же. Оплаченные моим же трудом. Они хотят забрать у меня возможность выступать. Они хотят мне заткнуть рот, чтобы общество не узнало всю информацию, которой я обладаю. Но... Я не тот человек, который это им позволит. Все Или Ничего, кажется есть такая песня. Когда человеку нечего терять, он становится неуязвим. И замолчать все это уже не удастся. А ввиду последней информации полученной мной, я прошу компанию предоставить мне отчет за каждый рубль за все 7 лет. Всем своим людям хочу сказать спасибо за вашу поддержку, за то что находите близкими себе мои песни. За то, что становитесь лучшей версией себя! Они хотят забрать песни у меня, но не могут забрать их у вас. А я пока выдыхаю и начинаю заново влюбляться в музыку. У нас есть то, что они никогда не заберут, мы им не отдадим! Спасибо. Ваш Леван Горозия.