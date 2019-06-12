Звезду "Голоса" и друга Пелагеи нашли мертвым в ванне

Российский певец Алексей Сафиулин был найден мертвым в своей квартире. Его тело было обнаружено в ванной. Об этом пишет Lenta.ru.
Родные артиста заявили, что причиной его смерти стал сердечный приступ, об этот пишет РИА Новости.
Прозвучали версии, что на здоровье певца повлияли жаркие погодные условия, кроме того плотный гастрольный график и перелеты.
Смерть 44-летнего Сафиулина наступила пока он принимал ванну, в ночь на 9 июня.
У певца остались жена и двое детей.
Алексей Сафиулин известен как артист Московской филармонии и Мариинского театра. Он был участником шестого сезона "Голоса". Его наставницей стала подруга детства - певица Пелагея. Во время слепых прослушиваний Сафиулин исполнил русскую народную песню "Прощай, радость".