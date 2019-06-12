Фермеры: сильный град местами полностью уничтожил посевы зерновых

Член правления "Крестьянского сейма" Эдгар Путра рассказал, что полностью посевы уничтожены лишь в отдельных местах, большинство же полей пострадало частично. Причем ситуация в разных крестьянских хозяйствах отличается даже в масштабах одной волости.

В Яунпагастсе, например, в одном хозяйстве полностью уничтожены посевы озимой пшеницы на площади в несколько десятков гектаров.

"В северной части Курземе гроза стала разрушительной для многих полей. Крупный град нанес большой вред посевам озимой пшеницы и рапса. Часть колосьев пшеницы сломана и лежит на земле, там урожая не будет", - сказал Путра.

До уборки урожая рапса оставался месяц-полтора, и если поле не было застраховано, причиненные ненастьем убытки - 400-550 евро на гектар - крестьянам придется покрывать самим, добавил он.

Пострадали от града и садоводы - местами в северной части Курземе разрушены теплицы, градом побило клубнику. Больше всего пострадали сады в окрестностях Павилосты, Вентспилса, Талси и Тукумса.

Владелец крестьянского хозяйства Jokas в Кулдигском крае Янис Узуленс сообщил, что больших разрушений хозяйству гроза не причинила, так как затронула лишь небольшую его часть. Но в некоторых других хозяйствах, расположенных чуть дальше, положение плачевное - местами пшеничные и рапсовые поля полностью уничтожены, и весь потенциально хороший урожай пропал.

Посевы яровых в Кулдигском крае выросли еще сравнительно невысокими, поэтому им град повредил меньше, а вот озимые пострадали больше.

Член правления ООО "Варпа", владелец крестьянского хозяйства "Пауцини" в Семской волости Тукумского края Линард Селиванович сказал агентству LETA, что его хозяйству повезло, так как выпавший здесь град был мельче, чем, например, в Кулдигском крае и в некоторых других местах в Курземе.