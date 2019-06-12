Фермеры: сильный град местами полностью уничтожил посевы зерновых

Сильный град, выпавший в Латвии во вторник, 11 июня, местами полностью уничтожил посевы зерновых, однако урона такого масштаба не много, сообщили опрошенные агентством LETA крестьяне.
Член правления "Крестьянского сейма" Эдгар Путра рассказал, что полностью посевы уничтожены лишь в отдельных местах, большинство же полей пострадало частично. Причем ситуация в разных крестьянских хозяйствах отличается даже в масштабах одной волости.
В Яунпагастсе, например, в одном хозяйстве полностью уничтожены посевы озимой пшеницы на площади в несколько десятков гектаров.
"В северной части Курземе гроза стала разрушительной для многих полей. Крупный град нанес большой вред посевам озимой пшеницы и рапса. Часть колосьев пшеницы сломана и лежит на земле, там урожая не будет", - сказал Путра.
До уборки урожая рапса оставался месяц-полтора, и если поле не было застраховано, причиненные ненастьем убытки - 400-550 евро на гектар - крестьянам придется покрывать самим, добавил он.
Пострадали от града и садоводы - местами в северной части Курземе разрушены теплицы, градом побило клубнику. Больше всего пострадали сады в окрестностях Павилосты, Вентспилса, Талси и Тукумса.
Владелец крестьянского хозяйства Jokas в Кулдигском крае Янис Узуленс сообщил, что больших разрушений хозяйству гроза не причинила, так как затронула лишь небольшую его часть. Но в некоторых других хозяйствах, расположенных чуть дальше, положение плачевное - местами пшеничные и рапсовые поля полностью уничтожены, и весь потенциально хороший урожай пропал.
Посевы яровых в Кулдигском крае выросли еще сравнительно невысокими, поэтому им град повредил меньше, а вот озимые пострадали больше.
Член правления ООО "Варпа", владелец крестьянского хозяйства "Пауцини" в Семской волости Тукумского края Линард Селиванович сказал агентству LETA, что его хозяйству повезло, так как выпавший здесь град был мельче, чем, например, в Кулдигском крае и в некоторых других местах в Курземе.
Во вторник в Курземе выпал крупный град - местами диаметр градин достигал 5 см, а в Тукумсе и его окрестностях большие разрушения вызваны сильным ветром.