Фото: Концерт группы Muse в Риге
Этим летом группа Muse посетила Латвию снова! Предлагаем Вам посмотреть, как прошел концерт.
Группа посетила Ригу в рамках мирового турне в поддержку нового альбома Simulation Theory (2018).
Галерея: Концерт Muse в "Арене Риге"
Muse обосновано называют одной из самых лучших живых групп в мире. Для выступлений этой группы характерны внушительный световые и звуковые шоу, а их статус лучших подкрепляет обширный список наград: 5 наград MTV Europe Music Awards, 5 Q Awards, 8 NME Awards, 2 Brit Awards, 4 Kerrang! Awards.
Напомним, что группа выступала в Латвии в 2007 и 2010 году.
В этот раз шоу также было грандиозным!