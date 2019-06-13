Чт, 13.06.2019
Я всегда говорю, что Латвия - это моя вторая родина, Рига - мой любимый город после Тбилиси. Тамаз Пертия

Фото: Концерт группы Muse в Риге

Muse в Риге

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Этим летом группа Muse посетила Латвию снова! Предлагаем Вам посмотреть, как прошел концерт.

Группа посетила Ригу в рамках мирового турне в поддержку нового альбома Simulation Theory (2018).

Галерея: Концерт Muse в "Арене Риге"

Muse обосновано называют одной из самых лучших живых групп в мире. Для выступлений этой группы характерны внушительный световые и звуковые шоу, а их статус лучших подкрепляет обширный список наград: 5 наград MTV Europe Music Awards, 5 Q Awards, 8 NME Awards, 2 Brit Awards, 4 Kerrang! Awards.

Напомним, что группа выступала в Латвии в 2007 и 2010 году.

В этот раз шоу также было грандиозным!

Muse "Simulation Theory"

ФОТО: publicitātes

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