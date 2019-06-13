Фото: Концерт группы Muse в Риге

Muse обосновано называют одной из самых лучших живых групп в мире. Для выступлений этой группы характерны внушительный световые и звуковые шоу, а их статус лучших подкрепляет обширный список наград: 5 наград MTV Europe Music Awards, 5 Q Awards, 8 NME Awards, 2 Brit Awards, 4 Kerrang! Awards.