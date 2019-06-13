"Некрасивая худоба": на Юлианну Караулову в образе спасательницы Малибу обрушился шквал критики

У артистки отличная фигура, которая, очень часто вызывает зависть у ненавистников. Недавно Караулова опубликовала снимок после очередной тренировки в бассейне. На ней был купальник, который напоминал тот, что носили героини сериала "Спасатели Малибу". Некоторые из фанатов были в восторге от образа звезды. Однако нашлись и те, кто не поленился проехаться по всему: