"Некрасивая худоба": на Юлианну Караулову в образе спасательницы Малибу обрушился шквал критики

Кажется, что лето началось довольно давно, а на деле – прошла всего неделя. Целая маленькая жизнь впереди, и, кажется, я к ней готова. Но после этих выходных это точно не точно 😋 В общем, ушла неистово плавать!)) #яworldclass @worldclassclubs ❤️

A post shared by Yulianna Karaulova (@yulianna_karaulova) on Jun 10, 2019 at 12:57am PDT