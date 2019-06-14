"Жара!": 41-летняя Климова без стеснения показала горячее фото из душа

Многие сходятся во мнении, что с возрастом артистка становится только красивее. Мать четверых детей показывает свою стройную фигуру и не скрывает свое лицо без макияжа. А совсем недавно звезда поделилась в своем Instagram новыми "горячими" фотографиями.
Фанаты в восторге от естественной красоты Екатерины Климовой. У нее четверо детей, однако 41-летняя артистка так и выглядит, как их старшая сестра. Девушка ранее признавалась, что никогда не мчалась за красотой. Климова никогда не делала пластических операций, а также она выступает против наращенных ногтей и ресниц. На своих снимках она часто показывает себя без грамма косметики.
Недавно актриса решила порадовать поклонников новыми постами. В этот раз она поступила смело, продемонстрировав фотографии прямиком из душа. На фото обнаженную Екатерину прикрывает лишь банное полотенце, на лице легкий макияж. Артистка мило улыбается и направляет струи воды в сторону фотографа.
"Жара", — гласит надпись под фото.
Подписчики были восхищены внешностью девушки. Звезда получила невероятное количество комплиментов под публикацией:
"Нет филеров и ботокса. Очень шикарная! Может, и есть что-то, но настолько органично и красиво все", "Теперь другим стало еще жарче. Катрин, что же ты делаешь!", — говорят подписчики.
Как всегда бывает, были и недовольные тем, что актриса изменила себе и сфотографировалась накрашенной:
"В душе подведенные глаза, яркие губы, украшения... Совсем не натурально, а рекламно-постановочно", — гласит один из комментариев.
Кстати, своим секретом молодости девушка называет умение радоваться жизни. Согласно словам артистки, она пытается контролировать негативные эмоции и заряжаться положительными от окружающих.