"Жара!": 41-летняя Климова без стеснения показала горячее фото из душа

Фанаты в восторге от естественной красоты Екатерины Климовой. У нее четверо детей, однако 41-летняя артистка так и выглядит, как их старшая сестра. Девушка ранее признавалась, что никогда не мчалась за красотой. Климова никогда не делала пластических операций, а также она выступает против наращенных ногтей и ресниц. На своих снимках она часто показывает себя без грамма косметики.