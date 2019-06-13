В Индии 53 ребенка умерли после употребления в пищу личи

О летальных случаях сообщили две больницы в штате Бихар, в восточной части страны - этот регион знаменит своими плантациями личи.

У детей появились симптомы острого энцефалита.

"У всех детей можно было наблюдать резкое понижение уровня содержания глюкозы в крови", - пояснил старший чиновник отрасли здравоохранения Ашок Кумар Синг.

По крайней мере еще 40 детей, которые жаловались на аналогичные симптомы, на данный момент лечатся в отделениях интенсивной терапии.

Вспышки острого энцефалита наблюдаются ежегодно в летние месяце именно на севере Индии в сезон созревания личи.

От недуга, который местные жители прозвали "Чамки Бухар" (хинд. "Ложная лихорадка" — прим. ред.), в 2014 году умерло 150 человек. В прошлом году от болезни скончались 40 пациентов.

В 2015 году американские ученые выясняли, как заболевание головного мозга может быть связано с токсичным веществом, которое содержится в экзотических фруктах. Они также указали, что необходимо проводить больше исследований, чтобы выявить причину болезни.