Чт, 13.06.2019
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В Индии 53 ребенка умерли после употребления в пищу личи

Личи, иллюстративное фото.

ФОТО: www.pexels.com

На севере Индии по крайней мере 53 ребенка скончались в течение 10 дней от смертельной болезни, которая, возможно, была вызвана токсичным веществом, содержащимся в плодах личи. Об этом сообщает Daily Mail. 

О летальных случаях сообщили две больницы в штате Бихар, в восточной части страны - этот регион знаменит своими плантациями личи. 

У детей появились симптомы острого энцефалита.

"У всех детей можно было наблюдать резкое понижение уровня содержания глюкозы в крови", - пояснил старший чиновник отрасли здравоохранения Ашок Кумар Синг. 

По крайней мере еще 40 детей, которые жаловались на аналогичные симптомы,  на данный момент лечатся в отделениях интенсивной терапии. 

Вспышки острого энцефалита наблюдаются ежегодно в летние месяце именно на севере Индии в сезон созревания личи. 

От недуга, который местные жители прозвали  "Чамки Бухар" (хинд. "Ложная лихорадка" — прим. ред.), в 2014 году умерло 150 человек. В прошлом году от болезни скончались 40 пациентов.

В 2015 году американские ученые выясняли, как заболевание головного мозга может быть связано с токсичным веществом, которое содержится в экзотических фруктах. Они также указали, что необходимо проводить больше исследований, чтобы выявить причину болезни.

Вспышки энцефалита также были зафиксированы в округах выращивания личи в Бангладеше и Вьетнаме. 

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