Пт, 14.06.2019
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"Это все-таки Европа": Сын Алибасова хочет увезти отца из России

Бари Алибасов

ФОТО: https://www.instagram.com/alibasov_nana

Сын российского продюсера и музыканта Бари Алибасов всерьез задумался вывезти отца для лечения в Европу. Об этом пишет РИА Новости. 

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - цитируют Алибасова-младшего журналисты. 

Но тем не менее, он считает, что именно в России реабилитация как раз лучше. По его словам, в НИИ Склифосовского у врачей есть опыт с подобными отравлениями. 

11 июня в СМИ появилась информация, что Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна. 

Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после трагической случайности - перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. 

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