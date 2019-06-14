"Это все-таки Европа": Сын Алибасова хочет увезти отца из России

Сын российского продюсера и музыканта Бари Алибасов всерьез задумался вывезти отца для лечения в Европу. Об этом пишет РИА Новости.
"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - цитируют Алибасова-младшего журналисты.
Но тем не менее, он считает, что именно в России реабилитация как раз лучше. По его словам, в НИИ Склифосовского у врачей есть опыт с подобными отравлениями.
11 июня в СМИ появилась информация, что Бари Алибасов пришел в сознание после медикаментозного сна.
Напомним, 4 июня Бари Алибасов попал в больницу после трагической случайности - перепутал жидкость для очистки труб с соком и выпил ее. Продюсер получил ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.