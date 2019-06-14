"Это все-таки Европа": Сын Алибасова хочет увезти отца из России

"Там какие-то реабилитационные истории можно найти. Как минимум с точки зрения комфорта, может быть, там лучше, чем в Склифосовского. Это все-таки Европа", - цитируют Алибасова-младшего журналисты.

Но тем не менее, он считает, что именно в России реабилитация как раз лучше. По его словам, в НИИ Склифосовского у врачей есть опыт с подобными отравлениями.