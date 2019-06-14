Впервые в Латвии пройдёт мероприятие для взрослых Riga Fetish Weekend

Riga Fetish Weekend - это сочетание практических занятий, образовательных лекций, выступлений артистов, общения, ярмарки фетиш товаров и Фетиш Бала Маскарада.

В мероприятии примут участие одни из лучших шибари и фетиш артистов Европы и России, а также члены местного фетиш-сообщества.

Раньше фетиш был табуирован и находился в подполье.

Но в последнее время элементы фетиша интегрируются в массовую культуру с помощью литературы, кино и моды. Сегодня многие люди открыли для себя интерес к фетиш-культуре, но помимо уже опробованного и знакомого, есть ещё много непознанного.

Если Вы новичок в фетиш-культуре, Riga Fetish Weekend даст Вам возможность пообщаться с опытными членами сообщества и открыть и узнать много нового про увлекательный мир фетиша и всё то, что он может предложить.

14 июня пройдут встречи со свободным свободного общением, а вечером продолжатся мастер-классы, демонстрации и представления.

15 июня, в субботу будут проведены практические семинары, лекции и занятия.

В субботу вечером приглашаем на Фетиш Бал – Маскарад, на котором нарядные гости смогут танцевать и веселиться, а также насладиться фантастическими представлениями от известных зарубежных фетиш артистов.

16 июня, в воскресенье продолжатся практические семинары, лекции и занятия, а после этого воскресным вечером будет шальной пикник (kinky picnic), на котором будет возможность пообщаться, порадовать глаз более повседневными перфомансами, попрактиковаться в том, чему научились за выходные, задать вопросы или просто насладиться релаксирующими вечерними напитками.

Иностранные артисты - московский Мастер Шибари Alek Zander, Мастер шведского Викинг-шибари Lahtnor, итальянский БДСМ Мастер Kamasutra Ninja с командой, в основе которой фетиш артисты из Берлина Let’z Fetish, и австралийский Данжн Мастер Flame Hel.

Также будет представлено и специальное выступление от местного дуэта Latvian BDSM Duo Miracle Katya & Victor, лекции и семинары на латышском языке от SexyStyle и выступления других членов латвийского фетиш-сообщества.

*Фестиваль пройдет с 14 июня по 16 июня, по адресу K.K. fon Stricka villa, ул. Аристида Бриана 9, Рига.