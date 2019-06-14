СМИ: Орнелле Мути грозит лишение свободы из-за ужина с Путиным

Теперь, Кассационный суд оставил в силе приговор, который вынес апелляционный суд в 2017 году.

К сожалению актрисе теперь грозит реальное тюремное наказание. Но она может его избежать, если заплатит неустойку в 30 тысяч евро.

Сам случай произошел в декабре 2010 года. Звезда вместо спектакля отправилась на благотворительный ужин в Санкт-Петербург, где с ней вместе за одним столом находился президент РФ Владимир Путин. Руководство театра было возмущено и подало на актрису в суд. Кроме того, театр потребовал вернуть гонорар, который он выплатил звезде.