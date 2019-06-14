СМИ: Орнелле Мути грозит лишение свободы из-за ужина с Путиным

Известную итальянскую актрису Орнеллу Мути могут отправить в тюрьму на шесть месяцев. Все из-за того, что звезда предоставила поддельный документ о болезни, чтобы вместо спектакля пойти на ужин, где присутствовал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает издание Topnews.ru.
Фальшивая медицинская справка была предоставлена руководству театра, где должны была играть актриса, еще в 2010 году.
Теперь, Кассационный суд оставил в силе приговор, который вынес апелляционный суд в 2017 году.
К сожалению актрисе теперь грозит реальное тюремное наказание. Но она может его избежать, если заплатит неустойку в 30 тысяч евро.
Сам случай произошел в декабре 2010 года. Звезда вместо спектакля отправилась на благотворительный ужин в Санкт-Петербург, где с ней вместе за одним столом находился президент РФ Владимир Путин. Руководство театра было возмущено и подало на актрису в суд. Кроме того, театр потребовал вернуть гонорар, который он выплатил звезде.
Орнелла Мути пояснила, что не могла выступить на спектакле из-за ларингофарингита, а на ужине с президентом она старалась не говорить.