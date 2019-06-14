Пт, 14.06.2019
Я поехал в Валмиеру с подачи Горкша, который сказал мне - иди работай в "Валмиеру" и тогда помощником в сборной будешь точно. К сожалению, этого не случилось. Честно говоря, я расстроен. Я считаю, что если мужчина что-то говорит - он должен это делать. Тамаз Пертия

СГД разослала оповещения должникам по налоговым декларациям
Даже, если вы не подавали!

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Служба государственных доходов (СГД) разослала через систему электронного декларирования и в бумажном формате письма 82 833 латвийцам, у которых в результате налоговой реформы возникла налоговая разница, которую они должны доплатить в государственный бюджет.

В связи с этим подача декларации о доходах для них является обязательной, сообщили агентству LETA в СГД.

Служба отмечает, что значительная часть людей, которые должны обязательно подать декларацию о доходах за 2018 год, пока еще не сделали этого.

СГД призывает их зайти в систему электронного декларирования и проверить почтовый ящик на предмет получения письма.

Если такое письмо получено, СГД призывает не медлить и подать годовую декларацию о доходах за 2018 год в электронном виде или центрах обслуживания клиентов СГД по всей Латвии.

Напомним, в пятницу, 14 июня, это сделать не представляется возможным - из-за сбоев в электроснабжении не работают все электронные системы СГД.

Сообщается, что перебои в электроснабжении возникли из-за проведения в административном здании СГД в Риге ремонтных работ.

Видео: Эвакуация сотрудников СГД

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