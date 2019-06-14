СГД разослала оповещения должникам по налоговым декларациям

В связи с этим подача декларации о доходах для них является обязательной, сообщили агентству LETA в СГД.

Служба отмечает, что значительная часть людей, которые должны обязательно подать декларацию о доходах за 2018 год, пока еще не сделали этого.

СГД призывает их зайти в систему электронного декларирования и проверить почтовый ящик на предмет получения письма.

Если такое письмо получено, СГД призывает не медлить и подать годовую декларацию о доходах за 2018 год в электронном виде или центрах обслуживания клиентов СГД по всей Латвии.

Напомним, в пятницу, 14 июня, это сделать не представляется возможным - из-за сбоев в электроснабжении не работают все электронные системы СГД.

Сообщается, что перебои в электроснабжении возникли из-за проведения в административном здании СГД в Риге ремонтных работ.