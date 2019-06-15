Ани Лорак встречается с продюсером Black Star

"Доброго, теплого вечера", - написала Лорак под фото.

Поклонники с теплотой отнеслись к снимку и стали желать паре счастья и любви.

Большинство из них считает, что именно новые отношения смогли помочь Ани пережить развод.

"Не обращайте ни на кого внимание и будьте счастливы, это самое главное", "Вы отлично смотритесь вместе! Надеюсь, этот мужчина вас не обидит", "Как же я рада! Такая талантливая девушка заслуживает простого женского счастья", "Не зря слухи ходили. Ани и Егор, вы прекрасны", - писали под публикацией фолловеры.

Напомним, в январе 2019 года 40-летняя артистка развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. После того, как появилась информация, что мужа певицы засняли в клубе с другой девушкой. Позднее выяснилось, что Мурат часто изменял Ани. Пара была в браке девять лет. Их общая дочь София осталась жить с певицей.