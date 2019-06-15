"Я ее тебе в глаз воткну": Кети Топурия о концертах на корпоративах и первых днях в Москве
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия стала гостьей нового выпуска шоу "Пятница с Региной". Ведущая Регина Тодоренко спросила исполнительницу о гастрольной жизни и семье. Речь зашла о частных вечеринках, где чаще всего выступают артисты.
"Бывает, что какие-то олигархи и супер-богатые люди делают праздники у себя дома. Дом это позволяет. Тогда вот там мы поем. Такое бывает...", - начала свой рассказ Кети.
Она вспомнила, что был один корпоратив, который она помнит до сих пор.
"Я вообще не люблю заказные вечера. Но часто работаем, потому что они самые дорогие", - оправдывала она.
Ужас состоял в том, что когда группа вышла на сцену, но в зале сидели, по словам Кети, только "мужики и бл***".
Все стали выпивать, танцевать, было хорошее настроение. Но внезапно женщины стали раздеваться.
Кети призналась, что она разволновалась. В зале было много мужчин, которые смотрели на нее. Она чувствовала себя неловко. Музыканты сказали ей, чтобы она отвернулась и смотрела только на них. Так она и пела - спиной к залу.
"Мы очень быстро закончили и уехали... Ну, они сами не ожидали, что они будут раздеваться", - закончила свой рассказ она.
Кроме того, Кети неоднократно приходилось давать отпор на корпоративах и вечеринках.
"Я не дралась, но у нас было такое знакомство с одним нашим хорошим другом... Пришла новая девочка, решили подкатить...
Я говорю: "Видишь эту вилку? Я сейчас ее тебе в глаз воткну... Теперь мы дружим...Я была маленькая. Мне было 18 лет. Мне тогда было все странно", - вспоминает певица.
Сейчас группа "А’Студио" сняла клип в Испании, а в Казахстане готовится премьера мюзикла "Солдат любви".
Топурия признается, что воспитывалась в строгости, поэтому не понимает, как мама ее отпустила в Москву. Но и сейчас Кети живет с мамой.
"Мама меня ругает до сих пор за то, что я не распеваюсь... Или если я курю иногда. И вот она меня до сих пор ругает. Она мне помогает с Оливией", - пояснила она.
С 2013 года Кети была замужем за бизнесменом Львом Гейхманом, с которым прожила 4 года и встречалась 4 года до их свадьбы. В 2015 году у них родилась дочь Оливия. Но летом 2017 года супруги развелись.