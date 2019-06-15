"Я ее тебе в глаз воткну": Кети Топурия о концертах на корпоративах и первых днях в Москве

"Бывает, что какие-то олигархи и супер-богатые люди делают праздники у себя дома. Дом это позволяет. Тогда вот там мы поем. Такое бывает...", - начала свой рассказ Кети.

Она вспомнила, что был один корпоратив, который она помнит до сих пор.

"Я вообще не люблю заказные вечера. Но часто работаем, потому что они самые дорогие", - оправдывала она.

Ужас состоял в том, что когда группа вышла на сцену, но в зале сидели, по словам Кети, только "мужики и бл***".

Все стали выпивать, танцевать, было хорошее настроение. Но внезапно женщины стали раздеваться.

Кети призналась, что она разволновалась. В зале было много мужчин, которые смотрели на нее. Она чувствовала себя неловко. Музыканты сказали ей, чтобы она отвернулась и смотрела только на них. Так она и пела - спиной к залу.

"Мы очень быстро закончили и уехали... Ну, они сами не ожидали, что они будут раздеваться", - закончила свой рассказ она.

ФОТО: скриншот видео

Кроме того, Кети неоднократно приходилось давать отпор на корпоративах и вечеринках.

"Я не дралась, но у нас было такое знакомство с одним нашим хорошим другом... Пришла новая девочка, решили подкатить...

Я говорю: "Видишь эту вилку? Я сейчас ее тебе в глаз воткну... Теперь мы дружим...Я была маленькая. Мне было 18 лет. Мне тогда было все странно", - вспоминает певица.

Сейчас группа "А’Студио" сняла клип в Испании, а в Казахстане готовится премьера мюзикла "Солдат любви".

Топурия признается, что воспитывалась в строгости, поэтому не понимает, как мама ее отпустила в Москву. Но и сейчас Кети живет с мамой.

"Мама меня ругает до сих пор за то, что я не распеваюсь... Или если я курю иногда. И вот она меня до сих пор ругает. Она мне помогает с Оливией", - пояснила она.