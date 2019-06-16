21 кинофильм, который советует посмотреть Квентин Тарантино

Киноманы по всему миру ожидают выход девятого фильма Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Издание Lifter приводит список картин, которые мэтр рекомендует посмотреть.
21. Бедная богатая девочка (2011)
Рейтинг: 6,3/10.
37-летняя Мэвис Гэри, когда-то была королевой школьного бала, а теперь писательница романов для молодёжи. Она возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы, кроме того, вновь покорить школьного возлюбленного, который женат.
Но возвращение не такое уж и радостное, и она заключает неожиданное соглашение с бывшим одноклассником…
20. Полицейская история 3: Суперполицейский (1992)
Рейтинг: 6,9/10.
Продолжение приключенческого фильма с Джеки Чаном о полиции Гонконга и Китая. На этот раз ведомства совместно с Интерполом готовят масштабную операцию по ликвидации международной банды наркоторговцев. Сейчас им нужно вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей наркобанды а уже через него выйти на главу всей организации.
За такой дерзкий и рискованный план берется Кевин Ченг.
19. Вторжение динозавра (2006)
Рейтинг: 7/10.
Во время утилизации опасных отходов с американской военной базы в Корее в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. Это приводит к тому, что в в реке заводится страшное чудовище.
В один прекрасный день чудовище вылезло на берег и напало на туристов...
18. Скорость (1994)
Рейтинг: 7,2/10.
Остроумный боевик с Киану Ривзом и Сандрой Буллок. Очаровательная девушка случайно оказывается за рулем заминированного автобуса, который может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час…
17. Кинопроба (1999)
Рейтинг: 7,2/10.
Японец Аояма больше семь лет назад потерял жену, и с тех пор ни разу не бывал в романтических отношениях. Сын героя переживает, что после его отъезда отец останется один. Друг Аоямы, известный кинопродюсер, предлагает необычное решение - провести фальшивые пробы на роль в фильме, чтобы герой смог выбрать себе жену из числа кандидаток
Аояма соглашается и вскоре влюбляется в молодую женщину с эффектной внешностью и мягким голосом. Между героями начинаются отношения, но это приводит к страшным последствиям...
16. Отряд «Америка»: Всемирная полиция (2004)
Рейтинг: 7,2/10.
Когда мир в опасности, команда "Америка" завербовала бродвейского актёра Гэри Джонстона, чтобы тот изобразил арабского террориста и проник в логово врагов. Им нужно, чтобы он разузнал место нахождения оружия массового поражения.
Миссия с удачно выполнена, но команду возненавидел весь мир во главе с Коалицией американских лицедеев, а Земля вновь оказалась под угрозой глобального теракта…
15. Неуязвимый (2000)
Рейтинг: 7,3/10.
После страшной железнодорожной катастрофы из 132 пассажиров выживает только один. Дэвид Данн не просто уцелел — он не получил ни одной царапины или малейшей травмы.
Лишь один человек что-то об этом знает — Элайджа Прайс по прозвищу "Мистер Стекло", чьи кости могут сломаться даже от незначительного внешнего воздействия...
14. Вход в пустоту (2009)
Рейтинг: 7,3/10.
Оскар и его сестра Линда недавно переехали в Токио. Оскар время от времени торгует наркотиками, а Линда танцует стриптиз в ночном клубе. Однажды Оскар получает ранение во время полицейской облавы, а пока он умирает, его душа отказывается покидать мир живых. Его беспокойный дух продолжает витать по городу...
13. Милая Фрэнсис (2012)
Рейтинг: 7,4/10.
Фрэнсис практически бездомная. Она живёт в Нью-Йорке и работает в танцевальной труппе. Кроме того, она совсем не танцор. С лучшей подругой Софи они почти не общаются.
Фрэнсис живёт мечтами, которые каждый день становятся все более нереальными. Героиня живет так,как не может себе позволить, но она всё равно проживает жизнь с лёгкостью, беспечностью и изяществом…
12. Кожа, в которой я живу (2011)
Рейтинг: 7,6/10.
Хирург с мировым именем Роберт Ледгард открыл секрет создания искусственной человеческой кожи. Он утверждает, что проводит эксперименты на мышах. Но оказывается, он держит взаперти в своём загородном доме молодую женщину по имени Вера. Именно она и является объектом его экспериментов. Пока доктора нет за ней присматривает пожилая служанка Марилия.
Однажды в дом приходит блудный сын Марилии в карнавальном костюме тигра. Он просит мать спрятать его, но , узнав о существовании таинственной пленницы, прорывается к ней…
11. Под кайфом и в смятении (1993)
Рейтинг: 7,7/10.
В разгаре 70-е. На носу последний звонок. Выпускники стараются взять от жизни все!Они грандиозно прощаются с детством — при помощи секса, наркотиков и рок-н-ролла…
10. Королевская битва (2000)
Рейтинг: 7,7/10.
"Королевская битва" - это жестокое и кровавое состязание, где ученики девятого класса вынуждены конкурировать друг с другом. Каждому дается случайное оружие и небольшой запас еды. Участники должны убивать друг друга. Должен остаться только один. Срок всего три дня, или умрут все. Герои пытаются выжить разными способами, кто-то пытается выбраться с острова и избежать насилия...
9. Ночи в стиле буги (1997)
Рейтинг: 7,9/10.
1977 год. В долине Сан-Фернандо всемирно известный режиссёр порнофильмов Джек Хорнер встречает в ресторане молодого официанта Эдди Адамса и предлагает ему работу. На пробах Эдди показывает себя мастером высшего класса. Хорнера и его партнеры получают огромные деньги. Сможет ли официант справиться со славой?...
8. Зомби по имени Шон (2004)
Рейтинг: 7,9/10.
Шону 29 лет, он работает обыкновенным продавцом-консультантом. Дома постоянные разборки с соседями. Подруга героя его бросает и он понимает, что в жизни одни неудачи. Кроме того, начинается какая-то странная эпидемия. Живые и голодные трупы начинают бродить по Англии в поисках человеческого мяса. Этой заразой заражается всё больше и больше невинных граждан...
7. Догвилль (2003)
Рейтинг: 8/10.
Грейс бежит от гангстеров и спасается в городке Догвилль где-то в Скалистых горах. Местные жители с радостью готовы ей помочь. Они ничего не просят взамен. Но городок превращается в тюрьму. Грейс становится рабыней, её унижают, насилуют, заковывают в кандалы, не забывая при этом произносить дружелюбные речи. Подлость, лицемерие и низость жителей переходят все границы, и однажды им придётся за это заплатить…
6. Воспоминания об убийстве (2003)
Рейтинг: 8,1/10.
В 1986 году в маленьком корейском городке убивают женщин извращенным способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу стараются найти убийцу. Они пытаются заставить признаться в содеянном любого, кто попадает под подозрение… и выбирают самые жестокие способы...
5. Безумный Макс: Дорога ярости (2015)
Рейтинг: 8,1/10.
Продолжение легендарной трилогии про Безумного Макса. Теперь он присоединяется к бунтарям, бегущим через всю пустыню на боевой фуре, которой управляет военачальник Фуриоса.
Герои пытаются сбежать из Цитадели, где правит тиран Несмертный Джо. Начинается война и погоня по дороге ярости…
4. Нефть (2007)
Рейтинг: 8,2/10.
Дэниэль Плейнвью ищет залежи драгоценных металлов в Калифорнии, чтобы открыть новый бизнес. В результате он падает в глубокую шахту. Он ломает себе обе ноги, но ему повезло - он нашел месторождение нефти.
Так создается его собственная нефтедобывающая компания, и начинает тяжелый путь к успеху...
3. История игрушек: Большой побег (2010)
Рейтинг: 8,3/10.
Энди скоро исполнится 18 лет. Остаётся всего 3 дня до того момента, как он отправится в колледж. Его игрушки, в том числе Вуди и Базз Лайтер, гадают о своём будущем... Куда же их забросит судьба?
2. Матрица (1999)
Рейтинг: 8,7/10.
Томас Андерсон живет двойной жизнью - днем он работает в офисе, а ночью превращается в хакера по имени Нео.
Однажды его жизнь меняется — герой узнаёт страшную правду. Оказывается, что всё, что его окружает — это иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для роботов, которые поработили человечество. Нео оказывается избранным, которому под силу изменить будущее человечества...
1. Бойцовский клуб (1999)
Рейтинг: 8,8/10.
У сотрудник страховой компании хроническая бессонница. Он отчаянно пытается вырваться из обыденной жизни. Однажды он встречает некоего Тайлера Дардена — обаятельного торговца мылом с извращённой философией. Тайлер уверен, что совершенствовать себя — удел слабых, а вот путь к саморазрушению — единственное, ради чего стоит жить. Спустя какое-то время новоявленные друзья лупят друг друга на автостоянке и получают от этого удовольствие...
А что из этого уже видели вы? А что хотите посмотреть?