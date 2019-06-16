21 кинофильм, который советует посмотреть Квентин Тарантино

21. Бедная богатая девочка (2011)

Рейтинг: 6,3/10.

ФОТО: Carlo Allegri / AP

37-летняя Мэвис Гэри, когда-то была королевой школьного бала, а теперь писательница романов для молодёжи. Она возвращается домой, чтобы вспомнить дни своей славы, кроме того, вновь покорить школьного возлюбленного, который женат.

Но возвращение не такое уж и радостное, и она заключает неожиданное соглашение с бывшим одноклассником…

20. Полицейская история 3: Суперполицейский (1992)

Рейтинг: 6,9/10.

ФОТО: PHIL McCARTEN / REUTERS

Продолжение приключенческого фильма с Джеки Чаном о полиции Гонконга и Китая. На этот раз ведомства совместно с Интерполом готовят масштабную операцию по ликвидации международной банды наркоторговцев. Сейчас им нужно вытащить из китайской тюрьмы одного из главарей наркобанды а уже через него выйти на главу всей организации.

За такой дерзкий и рискованный план берется Кевин Ченг.

19. Вторжение динозавра (2006)

Рейтинг: 7/10.

Во время утилизации опасных отходов с американской военной базы в Корее в реку Хан выливается огромное количество токсичных веществ. Это приводит к тому, что в в реке заводится страшное чудовище.

В один прекрасный день чудовище вылезло на берег и напало на туристов...

18. Скорость (1994)

Рейтинг: 7,2/10.

Остроумный боевик с Киану Ривзом и Сандрой Буллок. Очаровательная девушка случайно оказывается за рулем заминированного автобуса, который может взорваться, если стрелка спидометра опустится ниже пятидесяти миль в час…

17. Кинопроба (1999)

Рейтинг: 7,2/10.

Японец Аояма больше семь лет назад потерял жену, и с тех пор ни разу не бывал в романтических отношениях. Сын героя переживает, что после его отъезда отец останется один. Друг Аоямы, известный кинопродюсер, предлагает необычное решение - провести фальшивые пробы на роль в фильме, чтобы герой смог выбрать себе жену из числа кандидаток

Аояма соглашается и вскоре влюбляется в молодую женщину с эффектной внешностью и мягким голосом. Между героями начинаются отношения, но это приводит к страшным последствиям...

16. Отряд «Америка»: Всемирная полиция (2004)

Рейтинг: 7,2/10.

Когда мир в опасности, команда "Америка" завербовала бродвейского актёра Гэри Джонстона, чтобы тот изобразил арабского террориста и проник в логово врагов. Им нужно, чтобы он разузнал место нахождения оружия массового поражения.

Миссия с удачно выполнена, но команду возненавидел весь мир во главе с Коалицией американских лицедеев, а Земля вновь оказалась под угрозой глобального теракта…

15. Неуязвимый (2000)

Рейтинг: 7,3/10.

После страшной железнодорожной катастрофы из 132 пассажиров выживает только один. Дэвид Данн не просто уцелел — он не получил ни одной царапины или малейшей травмы.

Лишь один человек что-то об этом знает — Элайджа Прайс по прозвищу "Мистер Стекло", чьи кости могут сломаться даже от незначительного внешнего воздействия...

14. Вход в пустоту (2009)

Рейтинг: 7,3/10.

ФОТО: Dario Cantatore / AFP