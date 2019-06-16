Самые ожидаемые фильмы июля

Домино

В ролях: Кэрис ван Хаутен, Николай Костер-Вальдау, Гай Пирс и другие

Жанр: триллер, криминал

Исполнитель роли Джейми Ланнистера Николай Костер-Вальдау в этот раз играет офицера полиции Копенгагена, который жаждет отомстить за смерть напарника от руки некоего Имрана. Охоту на убийцу он ведёт в компании с любовницей погибшего коллеги. Однако оба они становятся жертвами агента ЦРУ, подставившего Имрана.

Вчера

В ролях: Химеш Патель, Лили Джеймс, Эд Ширан и другие

Жанр: Музыкальный фильм, драма

Сюжет посвящён истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить своё любимое дело. Однако на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мирзабыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции ливерпульской четвёрки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растёт, теперь Джек рискует потерять Элли — единственного человека, всегда верившего в него.

Детские игры

В ролях: Марк Хэмилл, Обри Плаза, Гэбриел Бейтман и другие.

Жанр: Триллер, слэшер.

Мать-одиночка Карен дарит своему сыну Энди куклу, о которой мечтают все дети. Однако, вскоре становится ясно, что Энди достается больше, чем просто игрушка…

Выше неба

В ролях: Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган и другие.

Жанр: Драма/Детективный фильм.

Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там её внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи её жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба…

Человек-паук: Вдали от дома

В родях: Том Холланд, Сэмюэл Л. Джексон, Зендая, Джейк Джилленхол и другие.

Жанр: Фэнтези, приключения.

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Пушистый шпион

В ролях: Александра Нелдель, Аксель Праль, Сантьяго Цизмер и другие.

Жанр: Приключения, комедия.

Избалованная рыжая кошечка Марни живет в доме со своей хозяйкой в тепле и уюте и в ус не дует. Но ее жизнь радикально меняется, когда она становится жертвой грабителей-преступников, которые отправляют ее в коробке в другой город. В дороге коробка теряется и Марни оказывается где-то в глухой деревне, один на один с реальной жизнью. Она встречает Пса, Петуха и Осла и тут начинаются приключения… Марни и ее новым друзьям предстоит найти того, кто стоит за загадочными ограблениями в городе и обезвредить эту банду.

Солнцестояние

В ролях: Флоренс Пью‎, ‎Джек Рейнор и другие.

Жанр: Триллер, ужасы.

Группа американских туристов отправляется в летний отпуск. По пути они заезжают в шведскую деревеньку, жители которой проводят традиционный сезонный обряд. Недавняя смерть родителей одного из героев заставляет чувствовать страх перед этим скандинавским обычаем.

Проклятие Аннабель

В ролях: Аннабелль Уоллис, Уорд Хортон, Элфри Вудард и другие.

Жанр: Ужасы

Преисполнившись решимости удержать Аннабель от дальнейших разрушений и хаоса, демонологи Эд и Лоррейн Уоррены приносят одержимую куклу в запертую комнату артефактов в своем доме, поместив ее под «надежное» освященное стекло и заручившись благословением священника. Однако беспросветная ночь ужаса ждет обитателей дома, когда Аннабель пробуждает злых духов комнаты и их новой мишенью становится десятилетняя дочь Уорренов Джуди и ее друзья.

Король лев

Жанр: Драма, приключения