Иван Голунов дал Ксении Собчак первое интервью после освобождения

Спецкорреспондент портала "Медуза" Иван Голунов дал интервью Ксении Собчак для шоу на Youtube "Осторожно, Собчак!". Журналист рассказал, как его задержали 6 июня, назвал имя полицейского, избившего его при досмотре, рассказал, чем думает заниматься после истории с задержанием, а также высказал свое мнение о митинге 12 июня.
Ведущая Ксения Собчак вместе со съемочной группой приехала к корреспонденту домой и провела двухчасовой прямой эфир. Краткий перессказ главного, что рассказал Голунов в этом интервью.
Задержание
"Я увидел помятый дорожный знак, сфотографировал его, чтобы написать жалобу через приложение. Прошло пару минут, я услышал крик "Стоять!", после чего ко мне подошли двое гражданских. (..) Но они сразу подскочили, закрутили руки за спину, надели наручники и стали требовать пароль блокировки от телефона. Я отказался. Подъехала машина, меня стали запихивать в нее со словами "Вы задержаны, уголовный розыск".
Согласно словам Ивана, он пытался внимательно следить за действиями сотрудников полиции, однако "получилось не очень", так как в рюкзаке были "найдены" наркотики.
Журналист также сообщил, что во время досмотра полицейские здоровались с понятым Сергеем Кузнецовым как со старым знакомым, в то время как со вторым "как-то не особо здоровались".
Полицейский, ударивший его
Иван рассказал, что просил адвоката, но так как "они проводят оперативно-разыскные мероприятия" и журналист "вообще не задержан", тот ему не полагается.
"Я понял, что сопротивляться бесполезно. Он расстегнул на мне наручники, снял куртку и положил куртку и рюкзак на стул. Затем они попросили меня раздеться, я разделся догола. Потом они стали досматривать рюкзак, и я увидел пакет с цветными шариками. Я сразу сказал, что это не мое", — рассказал Голунов.
После этого Голунова повезли на медицинское освидетельствование в наркодиспансер. Он повторился, что без адвоката никуда не пойдет, после чего "оперативник дважды ударил в висок, а потом наступил ногой на грудь". Журналист также назвал имя полицейского: Максим Маратович Уметбаев.
Голунов не исключил, что заказчиками могли стать герои его последних расследований. К примеру, расследования про "черных кредиторов", которые отобрали более 500 квартир у должников в Москве, или большого материала о делении похоронного рынка. Журналист также рассказал, что ему ранее поступали угрозы, однако он уточнил, что не может быть уверен в своих подозрениях.
Дальнейшие планы после истории с задержанием
"Я понимаю, что должен оправдать доверие всех тех, кто меня поддерживал. Должен доказать своей работой, своей жизнью, что это было не зря. Но я пока не понимаю всех объемов поддержки, я этого еще не осознал, мне нужно какое-то время, - поделился журналист.
Голунов также добавил, что был шокирован тем, что "об этом деле можно говорить три минуты на юмористическом шоу "Вечерний Ургант".
Голунов рассказал, что после его дела дела в дежурных частях повесили камеры наблюдения. Теперь он считает, что нужно добиваться того, чтобы эти камеры были установлены везде.
Журналист также добавил, что теперь он не может оставаться в стороне от случаев незаконного ареста по статье согласно которой его задержали:
"Я знаю, как устроен город, как работают власти, но не знаю, как устроены дела по статье 228. Я бы очень хотел жить своей обычной жизнью, которая у меня была до того четверга, ездить в метро, чтобы меня никто не узнавал. Но я чувствую, что должен в этом разобраться и что-то изменить", - добавил он.
"Когда я увидел первые записи с митинга, я понял, что мне нужно оказаться там и сказать спасибо всем этим людям.
Но меня уже на выходе остановили и сказали, что мое появление будет толчком к задержаниям и винтилову", - сказал Голунов.
Голунов также высказал опасения за собственную безопасность, потому что "пока не очень понятно, что чувствуют оперативники".
"Нам всем не хватает диалога. Власть защищается от нас, мы защищаемся от власти. Мы зашли в такую ситуацию, когда мы защищаемся друг от друга. Я буду стараться сделать так, чтобы этим митингом не была поставлена точка. Я буду стараться, чтобы был диалог".
Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве, а позже обвинен в сбыте наркотиков, после чего его отправили под домашний арест. Голунова освободили 11 июня.
Видео: "Осторожно, Собчак!" с Иваном Голуновым