Иван Голунов дал Ксении Собчак первое интервью после освобождения

Ведущая Ксения Собчак вместе со съемочной группой приехала к корреспонденту домой и провела двухчасовой прямой эфир. Краткий перессказ главного, что рассказал Голунов в этом интервью.

Задержание

"Я увидел помятый дорожный знак, сфотографировал его, чтобы написать жалобу через приложение. Прошло пару минут, я услышал крик "Стоять!", после чего ко мне подошли двое гражданских. (..) Но они сразу подскочили, закрутили руки за спину, надели наручники и стали требовать пароль блокировки от телефона. Я отказался. Подъехала машина, меня стали запихивать в нее со словами "Вы задержаны, уголовный розыск".

Согласно словам Ивана, он пытался внимательно следить за действиями сотрудников полиции, однако "получилось не очень", так как в рюкзаке были "найдены" наркотики.

Журналист также сообщил, что во время досмотра полицейские здоровались с понятым Сергеем Кузнецовым как со старым знакомым, в то время как со вторым "как-то не особо здоровались".

Полицейский, ударивший его

Иван рассказал, что просил адвоката, но так как "они проводят оперативно-разыскные мероприятия" и журналист "вообще не задержан", тот ему не полагается.

"Я понял, что сопротивляться бесполезно. Он расстегнул на мне наручники, снял куртку и положил куртку и рюкзак на стул. Затем они попросили меня раздеться, я разделся догола. Потом они стали досматривать рюкзак, и я увидел пакет с цветными шариками. Я сразу сказал, что это не мое", — рассказал Голунов.

После этого Голунова повезли на медицинское освидетельствование в наркодиспансер. Он повторился, что без адвоката никуда не пойдет, после чего "оперативник дважды ударил в висок, а потом наступил ногой на грудь". Журналист также назвал имя полицейского: Максим Маратович Уметбаев.

Голунов не исключил, что заказчиками могли стать герои его последних расследований. К примеру, расследования про "черных кредиторов", которые отобрали более 500 квартир у должников в Москве, или большого материала о делении похоронного рынка. Журналист также рассказал, что ему ранее поступали угрозы, однако он уточнил, что не может быть уверен в своих подозрениях.

Дальнейшие планы после истории с задержанием

"Я понимаю, что должен оправдать доверие всех тех, кто меня поддерживал. Должен доказать своей работой, своей жизнью, что это было не зря. Но я пока не понимаю всех объемов поддержки, я этого еще не осознал, мне нужно какое-то время, - поделился журналист.

Голунов также добавил, что был шокирован тем, что "об этом деле можно говорить три минуты на юмористическом шоу "Вечерний Ургант".