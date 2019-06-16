Кети Топурия намекнула на возобновление романа с Гуфом

Новости о романе рэпера Гуфа и Кети стали настоящей неожиданностью для поклонников, но еще большим шоком стало их расставание.

Певица сказала, что на самом деле все было не совсем так, как писали в СМИ. Поэтому она сейчас молчит на эту тему.

Их отношения начались с работы над совместной песни и дружбой, которая была между ними. Потом внезапно вспыхнули чувства. Их красивый роман длился два года. Кети помогла исполнителю избавить от зависимости. Поддерживала его.

Регина Тодоренко зачитала Кети строчки из новой песни, которая была посвящёна ей, на что Топурия призналась, что она очень тронута этой композицией.

Пара распалась осенью 2018 года. Потом они долгое время не общались. Пресса даже умудрилась их обратно свести. Она подчеркнула, что ей было хорошо с Долматовым, так как он "очень лёгкий, общительный и юморной человек".