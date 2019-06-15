В Таллинне электросамокатам разрешат ездить среди пешеходов

Хотя сейчас в Таллинне проката самокатов нет, уже этим летом жители эстонской столицы смогут брать электрические скутеры в аренду. Добраться из одного места в другое можно будет быстрее и с большими удобствами, но городские власти волнуются за пешеходов, для которых движущиеся со скоростью 25 км/ч скутеры будут представлять опасность.

По словам вице-мэра Таллинна Айвара Рийсалу, сейчас идут переговоры с фирмами Bolt и Citybeе, которые могли бы предлагать услугу аренды электроскутеров в Таллинне. Есть и третий потенциальный оператор.

По словам представителя Citybee Eesti Хейго Проттена, компания готова вывести на улицы примерно сто электроскутеров, которые можно будет арендовать в десяти пунктах. Пресс-секретарь Bolt говорит, что вопросы о числе скутеров, стоимости аренды и расположении пунктов проката остаются пока открытыми.

Предполагается, что город сдаст предприятию в аренду участок площади, парковки или улицы для мест зарядки. Найти подходящие места для пунктов подзарядки электроскутеров непросто, поскольку во многих местах, которые предпочли бы фирмы, есть проблемы с подсоединением к электролинии.

По ныне действующему закону, человек на электроскутере приравнивается к пешеходу. "Представьте теперь, что в нашем тесном городе, где в день бывает 10 000 туристов, какой-нибудь мужчина весом 125 килограммов начнет рассекать со скорость 25 км/ч, и что случится, если он столкнется с другим пешеходом", - привел пример вице-мэр Таллинна.

В то же время он отметил, что у него нет права препятствовать начинанию. "Прогрессивные идеи не должны умирать из-за бюрократии, а если дела начнут выходить из-под контроля, мы вмешаемся и ограничим", - добавил он.

По словам руководителя бюро профилактики преступлений Департамента полиции и погранохраны Тоомаса Лохо, сейчас электрические транспортные средства особой проблемы собой не представляют. Как и в случае с обычными велосипедами, важно, чтобы пользователи скутеров носили средства защиты и не передвигались среди пешеходов слишком быстро.

По нынешнему закону о дорожном движении полиция трактует электроскутер как вспомогательное средство пешехода: на нем можно передвигаться по тротуарам,но не по проезжей части. Так же тракует закон и вице-мэр Рийсалу.

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии смотрит на закон по другому и не считает лиц на электроскутерах пешеходами.