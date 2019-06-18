Лиго в лесу: Идеальный салат из красной капусты

Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Пришло время для первого рецепта в рамках нашего проекта "Лиго в лесу". Встречайте: идеальный салат из красной капусты!
Видео: Идеальный салат из красной капусты
Не совсем понятно, почему салат, приготовленный по такому рецепту, в Латвии днём с огнём не сыщешь. В это же время, если вы посетите один из барбекю ресторанов в Техасе, скорее всего, к идеально приготовленному мясу вам принесут именно такой салат.
Просто, но так вкусно, что можно язык проглотить! Переходим к приготовлению.
Нам необходимо:
- Кочан красной капусты среднего размера;
- Упаковка сметаны;
- Дижонская горчица;
- Яблочный уксус;
- Петрушка или зелёный лук;
- Соль, перец и немного сахара.
Галерея: Идеальный салат из красной капусты
Мелко нарезаем красную капусту (также подходит и обычная капуста). Также мелко нарезаем петрушку, зелёный лук и смешиваем всё вместе. Щедро обливаем всё сметаной, да и горчицы не жалеем. Добавляем соль, перец и немного сахара. В завершении - яблочный уксус. Тщательно перемешиваем. Готово!
Этот салат не только идеально дополняет любое мясное блюдо, но и хорош сам по себе. Приятного аппетита!
Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:
Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.
Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!
Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок.