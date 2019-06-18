Лиго в лесу: Идеальный салат из красной капусты

Видео: Идеальный салат из красной капусты

Не совсем понятно, почему салат, приготовленный по такому рецепту, в Латвии днём с огнём не сыщешь. В это же время, если вы посетите один из барбекю ресторанов в Техасе, скорее всего, к идеально приготовленному мясу вам принесут именно такой салат.

Просто, но так вкусно, что можно язык проглотить! Переходим к приготовлению.

Нам необходимо: Кочан красной капусты среднего размера;

Упаковка сметаны;

Дижонская горчица;

Яблочный уксус;

Петрушка или зелёный лук;

Соль, перец и немного сахара.

Галерея: Идеальный салат из красной капусты

Мелко нарезаем красную капусту (также подходит и обычная капуста). Также мелко нарезаем петрушку, зелёный лук и смешиваем всё вместе. Щедро обливаем всё сметаной, да и горчицы не жалеем. Добавляем соль, перец и немного сахара. В завершении - яблочный уксус. Тщательно перемешиваем. Готово!

Этот салат не только идеально дополняет любое мясное блюдо, но и хорош сам по себе. Приятного аппетита!

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису.

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!