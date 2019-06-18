Вт, 18.06.2019
Я в принципе нервный и тревожный человек, но у меня не было никакой паники. Я не очень осознавал, что это может закончиться 20 годами. Иван Голунов о своём аресте

Лиго в лесу: Идеальный салат из красной капусты

Лиго в лесу: Идеальный салат из красной капусты

ФОТО: Jānis Škapars / TVNET

Готовясь к Лиго, TVNET традиционно предлагает вам полезные советы и разнообразные рецепты. Эти необычные блюда готовы появиться на свет в ночь летнего солнцестояния в главной святыне нашей страны - в лесу. Также как и раньше нашим гуру и экспертом "лесных вкусов" стал повар Ритварс Томс Логинс. Пришло время для первого рецепта в рамках нашего проекта "Лиго в лесу". Встречайте: идеальный салат из красной капусты!

Видео: Идеальный салат из красной капусты 

Не совсем понятно, почему салат, приготовленный по такому рецепту, в Латвии днём с огнём не сыщешь. В это же время, если вы посетите один из барбекю ресторанов в Техасе, скорее всего, к идеально приготовленному мясу вам принесут именно такой салат. 

Просто, но так вкусно, что можно язык проглотить! Переходим к приготовлению. 

Нам необходимо:

  • Кочан красной капусты среднего размера;
  • Упаковка сметаны;
  • Дижонская горчица;
  • Яблочный уксус;
  • Петрушка или зелёный лук;
  • Соль, перец и немного сахара.

Галерея: Идеальный салат из красной капусты

Мелко нарезаем красную капусту (также подходит и обычная капуста). Также мелко нарезаем петрушку, зелёный лук и смешиваем всё вместе. Щедро обливаем всё сметаной, да и горчицы не жалеем. Добавляем соль, перец и немного сахара. В завершении - яблочный уксус. Тщательно перемешиваем. Готово! 

Этот салат не только идеально дополняет любое мясное блюдо, но и хорош сам по себе. Приятного аппетита! 

Спасибо суперкоманде TVNET, которая участвовала в съёмках рецептов на Лиго:

Ритварсу Тому Логину, Карлису Лангинсу, Мартиньшу Отто, Герде Пулкстене, Луции Луизе Жогле, Артуру Круминьшу, Янису Шкапарсу, Виктории Пушкеле, Янису Вингрису и Ингарсу Тенису. 

Также благодарим Skandi Motors за вместительный и мощный автомобиль, и музыкальное объединение ZeMe за музыку!

Говорим "спасибо" магазинам Linotēka и CITA:ROTA за наряды, а цветочному салону Aina - за праздничный венок. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ