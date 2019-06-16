Вс, 16.06.2019
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В Нотр-Даме отслужили первую мессу после пожара: священники были в касках

Месса в соборе Парижской Богоматери 15 июня.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В соборе Парижской Богоматери священники отслужили первую мессу после трагического пожара, разразившегося в Нотр-Даме 15 апреля. В результате произошедшего были полностью уничтожены крыша, часы, шпиль и деревянные элементы конструкции собора. Об этом сообщает BBC.

Служба началась 15 июня, около 18 часов по местному времени. На мессу смогли попасть лишь 30 человек, поскольку доступ на священное мероприятие был ограничен.

Все присутствовавшие надели белые строительные каски для безопасности.

Руководил богослужением архиепископ Парижа Мишель Опети. Прямую трансляцию из собора провел католический телеканал KTO.

Служба состоялась в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Месса была проведена в честь годовщины освящения алтаря Нотр-Дама.

"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - подчеркнул Мишель Опети.

Напомним, после пожара меценаты со всего мира заявили о готовности пожертвовать сотни миллионов евро на восстановление собора. 

На данный момент, как сообщило французское правительство, получена лишь самая малая часть от обещанных меценатами 850 млн евро - выплачено было лишь 10% от указанной суммы.

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