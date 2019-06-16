В Нотр-Даме отслужили первую мессу после пожара: священники были в касках

Служба началась 15 июня, около 18 часов по местному времени. На мессу смогли попасть лишь 30 человек, поскольку доступ на священное мероприятие был ограничен.

Все присутствовавшие надели белые строительные каски для безопасности.

Руководил богослужением архиепископ Парижа Мишель Опети. Прямую трансляцию из собора провел католический телеканал KTO.

Today for the first time since the April 15th fires that devastated the Cathedral, the Archbishop of Paris, Mgr Michel Aupetit, offered the Holy Sacrifice of the Mass in the Cathedral of Notre-Dame de Paris, on the Feast of the Dedication of the Cathedral. pic.twitter.com/zEzggdjymP — Catholic Sat (@CatholicSat) June 15, 2019

Служба состоялась в небольшой часовне собора, которая оказалась не тронута огнем. Месса была проведена в честь годовщины освящения алтаря Нотр-Дама.

"Эта служба - послание надежды и благодарности всем, кого не оставило равнодушным случившееся с собором, с символом нашей Франции и наших христианских корней", - подчеркнул Мишель Опети.

Напомним, после пожара меценаты со всего мира заявили о готовности пожертвовать сотни миллионов евро на восстановление собора.