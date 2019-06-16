Умер участник группы "Машина времени"

Сегодня, 16 июня, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил в соцсети Facebook о том, что в возрасте 54 лет скончался один из музыкантов коллектива Сергей Остроумов.
Как отмечает StarHit.ru, барабанщик занимал роль сессионного музыканта "Машины времени" и помог группе записать несколько альбомов. Однако большая часть его творчества связана с "Оркестром креольского танго", основанный Остроумовым в 2001 году.
Макаревич не раскрыл причины смерти барабанщика.
Остроумов стал выступать в составе "Машины времени" в 2004 году. Последние годы жизни он проживал в Москве.
"Машина времени" представляет собой один из самых знаменитых рок-групп России. Коллектив был основан Андреем Макаревичем в 1969 году, однако группа по-прежнему дает концерты и выпускает музыкальные альбомы.