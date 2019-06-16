Умер участник группы "Машина времени"

Как отмечает StarHit.ru, барабанщик занимал роль сессионного музыканта "Машины времени" и помог группе записать несколько альбомов. Однако большая часть его творчества связана с "Оркестром креольского танго", основанный Остроумовым в 2001 году.

Макаревич не раскрыл причины смерти барабанщика.

Остроумов стал выступать в составе "Машины времени" в 2004 году. Последние годы жизни он проживал в Москве.