Известны победители "Кинотавра": Лучшим стал фильм про "лихие 90-е"

Лучшей картина - "Бык" Бориса Акопова

За режиссуру отмечена драма Александра Лунгина "Большая поэзия".

Приз имени Олега Янковского за лучшую мужскую роль получил Александр Кузнецов ("Кислота", "Скиф").

Лучшая актриса - Виктория Толстоганова ("Выше неба")

Специальный приз "За безграничную веру актеров в режиссера" достался команде фильма Нигины Сайфуллаевой "Верность" с Александром Палем в главной мужской роли.

Композитор Игорь Вдовин получил приз Микаэлы Таривердиевой за музыку к фильму Валерии Гай Германики "Мысленный волк".

Приз имени Григория Горина за сценарий к фильму "Давай поженимся" с Анной Михалковой в главной роли получила сценарист и режиссёр Анна Пармас.

Эта же картина удостоилась приза за лучший дебют.

Фильм "Керосин" и режиссер Юсуп Разыков получил приз имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков, а диплом гильдии получил фильм "Мальчик русский" режиссера Александра Золотухина - ученика Александра Сокурова.

Напомним, фестиваль "Кинотавр" проходил в Сочи с 9 по 16 июня.

Церемония состоялась в Зимнем театре. Там присутствовали не только жюри, но и президент кинофестиваля Александр Роднянский, а также бизнесмен Роман Абрамович, режиссеры Владимир Хотиненко, Федор Бондарчук, Андрей Мерзликин, Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Юрий Быков, Григорий Константинопольский, актеры Константин Хабенский, Мария Шалаева и многие другие.

"Кинотавр" - это крупнейший российский кинофестиваль, который проходит в Сочи с 1991 года. Его учредитель - продюсер Марк Рудинштейн, а президентом фестиваля был актер Олег Янковский. С 2005 года президентов кинофестиваля является продюсер Александр Роднянский.