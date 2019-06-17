Легендарный шоумен Стивен Ридли на фестивале Summertime

Экспрессивный британский исполнитель Стивен Ридли известен не только своими выдающимися вокальными данными, но и интересной судьбой. Ныне виртуозный музыкант, а в прошлом – успешный банкир, он распрощался с богатой, но бездушной жизнью, чтобы посвятить себя сцене и стать счастливым. Этим летом, 8 августа, Стивен даст эмоциональный сольный концерт и настоящий моно-спектакль талантливого актера в рамках 15-го юбилейного фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте".
В 21 год прилежный выпускник Даремского университета Стивен Ридли работал в лондонском Сити банковским трейдером — приумножал деньги вкладчиков и приносил нешуточные бонусы совету директоров. Да и сам зарабатывал соответствующе.
"Я получал порядка 20 000–30 000 фунтов в месяц. И тратил их очень быстро и яростно, не думая ни о чем", - рассказывает исполнитель.
В какой-то момент Ридли понял, что дальше так продолжаться не может. В конце 2011 года он уволился из банка, не особо понимая, что будет дальше. Выйдя из офиса, он отправился на оживленную Брик-лейн, зашел в музыкальный магазин и, вспомнив увлечение детства, купил пианино. Габаритный инструмент вытащили на улицу, и в ожидании грузовика доставки Стивен начал играть.
"Это было чертовски страшно! Я сознательно хотел привлечь внимание и очень боялся, что меня проигнорируют. А еще труднее было закончить — и посмотреть, сколько человек мне удалось собрать. Я играл 40 минут и, когда поднял глаза, увидел, что людей было столько, что толпа парализовала движение по улице".
Так, к своим 29 годам Стивен успел покорить ведущие музыкальные площадки мира и заслужить международное признание публики и музыкальных критиков. Выступления Стивена Ридли с первых минут захватывают умением музыканта чувствовать композиции и передавать свои чувства и эмоции, а зрители еще долго не отпускают исполнителя со сцены. Артист признается, что видит музыку больше, чем слышит ее, а также мечтает повлиять своим творчеством на жизни миллионов.
Выступление Стивена Ридли 8 августа в концертном зале Дзинтари с большой вероятностью станет самым эмоциональным сольным концертом в Юрмале. Экспрессивное и яркое шоу харизматичного шоумена из Великобритании подарит юрмальской публике незабываемые эмоции. Это не концерт в традиционном восприятии, а страстный "танец" вокала и игры на фортепиано.
Этим летом фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" пройдет в Юрмале с 5-11 августа. Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.
Билеты на фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" доступны в кассах Biļešu Paradīze по всей Латвии, а также на сайте www.bilesuparadize.lv.