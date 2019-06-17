Пн, 17.06.2019
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  • Фото: Кристофер Нолан, голливудские звезды и зрители на съемках в Таллинне

Фото: Кристофер Нолан, голливудские звезды и зрители на съемках в Таллинне

Съемки фильма Кристофера Нолана в Таллинне

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

11 июня в Таллинне начались масштабные съемки картины Кристиана Нолана "Догма". На площадку уже прибыл и один из главных актеров - Роберт Паттинсон. Об этом сообщает Postimees.ee.

Вся территория основательно охраняется и окружена заборами, но это не мешает огромному количеству зрителей скапливаться в надежде увидеть кого-то из знаменитостей. 

16 июня утром возле культурно-спортивный комплекса "Горхолл" собрались участники сцен массовых съемок - около тысячи человек.

Люди стали собираться в течение часа: большинство добирались сами, некоторых привезли на автобусах. Многие мужчина в костюмах, женщины в юбках и платьях неярких цветов. 

Если жители Эстонии, которые прибыли сниматься в голливудском фильме, были в хорошем настроении.

Кроме того, в таллинн уже прибыл один из главных актеров фильма "Догма" Роберт Паттинсон, прославившийся после роли Эдварда в саге "Сумерки", уже прибыл в Таллинн.

сообщается, что 33-летнего актера ожидает очень плотный съемочный график. Из-за этого он даже отказался от роли в фильме Джоанны Хогг "Сувенир".

Отметим, что недавно Роберт также был утвержден на роль Бэтмена. 

Галерея: Съемки картины Кристофера Нолана в Таллинне

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