Фото: Кристофер Нолан, голливудские звезды и зрители на съемках в Таллинне

11 июня в Таллинне начались масштабные съемки картины Кристиана Нолана "Догма". На площадку уже прибыл и один из главных актеров - Роберт Паттинсон. Об этом сообщает Postimees.ee.
Вся территория основательно охраняется и окружена заборами, но это не мешает огромному количеству зрителей скапливаться в надежде увидеть кого-то из знаменитостей.
16 июня утром возле культурно-спортивный комплекса "Горхолл" собрались участники сцен массовых съемок - около тысячи человек.
Люди стали собираться в течение часа: большинство добирались сами, некоторых привезли на автобусах. Многие мужчина в костюмах, женщины в юбках и платьях неярких цветов.
Если жители Эстонии, которые прибыли сниматься в голливудском фильме, были в хорошем настроении.
Кроме того, в таллинн уже прибыл один из главных актеров фильма "Догма" Роберт Паттинсон, прославившийся после роли Эдварда в саге "Сумерки", уже прибыл в Таллинн.
сообщается, что 33-летнего актера ожидает очень плотный съемочный график. Из-за этого он даже отказался от роли в фильме Джоанны Хогг "Сувенир".
Отметим, что недавно Роберт также был утвержден на роль Бэтмена.
Галерея: Съемки картины Кристофера Нолана в Таллинне