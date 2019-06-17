Пн, 17.06.2019
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Александр Калягин обратился за помощью к врачам

Актер Александр Калягин

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Актер, режиссер и Народный артист РСФСР Александр Калягин накануне был госпитализирован в одну из московских клиник. Известно, что 77-летнему артисту был диагностировано нарушение сердечного ритма. Об этом сообщает канал РЕН ТВ.

На данный момент СМИ не сообщают, где находится Александр Александрович. 

РИА Новости передают, что артист сам обратился к медикам для обследования.

"Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления", - отметил актер. 

Александр Александрович Калягин - актер, режиссер и Народный артист РСФСР. за его плечами более восьми десятков ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли съемки в таких картинах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Раба любви" и многие другие. Ероме того, именно он озвучивал все роли в мультфильмах из серии про кота Леопольда.

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