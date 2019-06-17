Александр Калягин обратился за помощью к врачам

"Если я заехал проверить сердце, что делаю периодически, то не нужно делать такие непонятные ложные заявления", - отметил актер.

Александр Александрович Калягин - актер, режиссер и Народный артист РСФСР. за его плечами более восьми десятков ролей в фильмах и сериалах. Наибольшую популярность ему принесли съемки в таких картинах, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Здравствуйте, я ваша тетя", "Раба любви" и многие другие. Ероме того, именно он озвучивал все роли в мультфильмах из серии про кота Леопольда.