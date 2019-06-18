Лидер и основатель Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что болен раком

57-летний музыкант рассказал, что это не первые трудности в его жизни. Кроме того, врачи разработали план лечения, который имеет 90-процентный шанс на успех.

"У меня диагностировали рак горла. Безусловно, это то, с чем придется считаться, но я сталкивался с препятствиями и раньше. Я тесно работаю со своими врачами, и мы наметили план лечения, который, по их мнению, имеет 90% успеха. Лечение уже началось", - написал Мастейн.

Артист отметил, что из-за лечения группе придется отменить большинство концертов, в том числе и Megacruise.

"Группа будет его частью, в той или иной форме. Вся актуальная информация будет на megadeth.com, как только мы ее получим", - отметил он.

Кроме того, Дэйв подчеркнул, что постарается вернуться в строй как можно скорее. Ведь сейчас коллектив активно работает над своим 16 альбомом - Dystopia.

Мастейн поблагодарил за поддержку свою семью, врачей, коллег, тренеров и всех, кто за него переживает. Он также пообещал держать всех в курсе происходящего.