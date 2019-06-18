Сотрудника VUGD обвинили в 20 преступлениях сексуального характера против детей

Прокуратура Рижского судебного округа предъявила обвинение должностному лицу Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) в 20 преступлениях сексуального характера против детей, сообщила агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.
Сотрудник VUGD обвиняется в девяти эпизодах развратных действий, четырех случаях сексуального насилия, четырех изнасилованиях и трех случаях побуждения к участию в сексуальных действиях.
Также работник VUGD обвиняется в хранении наркотических веществ без цели их реализовать.
Преступные действия он совершал в период с весны 2013 года до июля 2018 года. Пострадавшими по делу признаны четверо несовершеннолетних, которым на момент преступлений было 14 и 15 лет.
Напомним, ранее VUGD коснулся другой очередной скандал - Бюро внутренней безопасности (IDB) задержало двух сотрудников службы за хранение кокаина в целях реализации наркотика и отлынивание от работы.
В связи с возможным хранением кокаина в целях дальнейшей продажи было задержано одно должностное лицо VUGD. В ходе обыска было изъято 23 упаковки с кокаином.
Выяснилось, что сотрудник VUGD регулярно отсутствовал на рабочем месте и не исполнял свои служебные обязанности, при этом, продолжая получать зарплату.
IDB начало уголовный процесс в связи с возможным мошенничеством в группе лиц по предварительному сговору, подделкой служебных документов и уклонением от службы. К упомянутому должностному лицу применена мера пресечения - заключение под стражу.
В свою очередь за возможное мошенничество в группе лиц и уклонение от службы задержан еще один сотрудник VUGD, командир взвода службы. К нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.
Отметим, также в конце марта за мошенничество и служебный подлог были задержаны четыре сотрудника Рижского регионального управления VUGD, в том числе командир взвода.
По другому делу IDB в конце сентября прошлого года задержало тогдашнего замначальника ГПСС Интса Селиса, который присвоил государственное горючее.
По уголовному процессу проведено более десяти обысков, изъяты наличные в размере нескольких тысяч евро, носители данных, а также предмет, похожий на устройство для глушения сигнала GPS.
Два лица помещены под арест с возможностью заменить его залогом, к остальным задержанным меры пресечения будут применены в ближайшее время.